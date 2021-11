Weltuntergang verhindern

Michael Riedel, Schulbeauftragter der Propstei Gera-Weimar, über eine besondere Uhr.

In 100 Sekunden kann man 1000 Gummibärchen essen, bei konstant 100 Stundenkilometern auf der Autobahn 2,78 Kilometer zurücklegen oder 30 Mal Ein- und Ausatmen. Und wenn ich jeden Tag meines Lebens 100 Sekunden im Gebet verbringe, dann habe ich mit 50 Jahren über 21 Tage meines Lebens nur im Gespräch mit Gott zugebracht.

100 Sekunden sind es noch bis zum Weltuntergang, so haben führende Wissenschaftler entschieden. Seit 1947 gibt es eine symbolische Weltuntergangsuhr, herausgegeben von der Zeitschrift „Berichtsblatt der Atomwissenschaftler“. Damals stand sie auf sieben Minuten vor zwölf, seit Januar 2020 sind es 100 Sekunden. Das Ziel dieser Uhr ist es, die Menschen wachzurütteln, wie stark der Frieden in der Welt durch (Atom-)Kriege, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung bedroht ist.

Am vergangenen Dienstag wurde an die Ausrufung der ersten Demokratie in Deutschland, an die Reichspogromnacht und an die friedliche Revolution von 1989 erinnert. In Glasgow wurde beraten, wie die Klimakatastrophe verhindert werden soll. Morgen, am Volkstrauertag, wird an die Opfer von Krieg und Gewalt gedacht und in den kommenden Tagen beten Christen im Rahmen der Friedensdekade für den Frieden in der Welt. Keine andere Zeit im Jahr ist so dicht an der Botschaft Jesu dran: „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen!“

In der nächsten Zeit werde ich mir täglich mindestens 100 Sekunden Zeit nehmen, um für den Frieden zu beten und um zu überlegen, was ich ganz konkret tun kann, damit die Weltuntergangsuhr wieder zurückgestellt wird. Was werden Sie tun?