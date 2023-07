Wenigenauma wird wieder zum Mekka für Fans des Pferdesports

Wenigenauma. Am Sonntag, 30. Juli, lädt der Ponysportverein zur großen Ponyshow ein. Tausende Besucher werden erwartet.

In dieser Woche soll das kleine, idyllisch gelegene Örtchen Wenigenauma wieder zur Bühne für den Pferdesport werden: Die Wenigenaumaer Ponyshow steht an.

Wenn am Mittwochabend ein Großteil der Pferde in Gespannen und unterm Sattel in Gemeinschaft mit ihren Besitzern anreist, beginnt ein ganz besonderes Flair in Wenigenauma. Bis zum Höhepunkt, der 42. Wenigenaumaer Ponyshow am Sonntag, 30. Juli, ab 13.30 Uhr, wird fleißig trainiert und das Vereinsleben genossen. Denn alle Teilnehmer sind in ihrer Passion, der Liebe zum Pferd, in den letzten Jahrzehnten im Ponysportverein zusammengewachsen und betreiben dieses tolle Hobby ausschließlich in ihrer Freizeit. Spätestens, wenn am Donnerstagabend die Fahne des Vereins am Dorfteich gehisst wird, steht Wenigenauma ganz unter dem Zeichen der Ponyshow mit all seinen abwechslungsreichen Facetten.

Vom Shetty bis hin zu den beliebten „Dicken“, den Kaltblütern, soll eine große Rassenvielfalt in 20 Showbildern in den unterschiedlichsten gerittenen und gefahrenen Darbietungen auf dem Turnierplatz direkt an der Verbindungsstraße zwischen Auma und Zeulenroda für einen kurzweiligen, spektakulären Nachmittag sorgen.

Der Veranstalter erwartet rund 3000 Zuschauer. Um größere Wartezeiten beim Einlass zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Veranstaltungsort frühzeitig aufzusuchen, schreiben sie.

Los geht die Ponyshow am Sonntag um 13.30 Uhr. Parkplätze sind angrenzend an das Gelände in ausreichender Anzahl vorhanden. Karten erhalten die Gäste an den Kassen vor Ort sowie im Vorverkauf im Internet unter der Adresse www.psv-wenigenauma.de.