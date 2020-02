Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn sich Mars und Venus mit dem Mond treffen

Greiz Der Februar, man spürt nicht nur die Veränderungen der Natur, sondern auch über unseren Köpfen tut sich einiges. Zunächst aber schauen wir auf den Kalender, Februar der kurze Monat. Dieses Jahr ist es wieder so weit, er hat 29 Tage.

Weil die Erde für einen kompletten Umlauf um die Sonne nicht 365 Tage, sondern 365 Tage und 6 Stunden benötigt. Hält man diese Regel nicht ein, verschiebt sich im Laufe der Zeit der Kalender extrem. So wurde zum Beispiel in den Jahren 1700, 1800 und 1900 der 29. Februar weggelassen, obwohl es Schaltjahre waren, 2000 aber gab es wieder einen Schalttag.

Im Jahr 1610 gab es sogar den 30. Februar

Noch verrückter ist, dass man im 17. Jahrhundert den gregorianischen und julianischen Kalender anpassen wollte und somit zwei Schaltjahre ausließ, dies aber durch einen 30. Februar 1610 wieder ausglich.

Die Sonne ist bis zum Ende des Monats fast eine Stunde und 45 Minuten länger am Himmel. Ihre 32 Grad Höhe wird sie bis zum Juni auf 63 Grad ausbauen. Die Wintersternbilder, allen voran Orion, neigen sich im Westen dem Horizont zu und Frühlingssternbilder wie der Löwe oder die Jungfrau erscheinen im Osten.

Venus ist sogar am Tag zu sehen

Von den Planeten ist der Merkur sehr schön zwischen dem 10. und 15. Februar im Westen zu sehen. Das Hellste, was wir aber nach Sonne und Mond für dieses Jahr am Himmel sehen, ist der Planet Venus. Diese hat am 17. Februar ihre größte Helligkeit. Sie ist dann so hell, dass man sie auch tagsüber mit einem Fernglas sehen kann.

Am 28. Februar treffen sich Mars, Venus und der Mond im Südwesten, sehr schön anzusehen und immer ein Foto wert. Wer den rötlichen Mars einmal erkannt hat, sollte ihn am 26. und 27. Februar nochmals suchen, denn eine Vollmondbreite darunter befindet sich der Planet Uranus. Man erkennt ihn an der grün-blauen Färbung.

Der Planet Jupiter wird gleichfalls immer heller und bereits mit dem Fernglas sieht man, wie sich die Positionen der vier großen Jupitermonde verändern.

Am 21. Februar steht tief im Süden der Mond neben Saturn. Sein Ring ist dieses Jahr besonders weit geöffnet.