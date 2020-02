Werbung für Grüne Berufe in Greizer Gymnasium

76 Gymnasiasten saßen gestern in der Aula vor einer Menge Aufstellern, die Bilder vom Mähdrescher mit neuer Technik, Kühen mit zufriedenen Gesichtern, Gemüse mit knackiger Außenhaut und Holzstämme mit gesundem Innenleben zeigten. Nur ein Plakat irritierte, es warb für die Hauswirtschaft.

Für die Elftklässler wohl eher kein Berufsangebot, jedenfalls meldete sich keiner. Die anderen Symbole wiesen auf eine anderthalbstündige Vorstellung der Grünen Berufe hin. Das werde schon seit drei, vier Jahren gemacht, dass Gesprächspartner in die Schule kämen und es habe sich bewährt, sagt Cornelia Posselt, Beratungslehrerin für Berufs- und Studienorientierung am Ulf-Merbold-Gymnasium in Greiz. Ein paar hätten diese Berufsrichtungen auch gewählt. Eine genaue Zahl nennt sie nicht.

Informationen zu Studienangeboten holen sich die Elftklässler sonst vor Ort, wie an den Universitäten in Jena oder Chemnitz. „Auch auf die Studienmesse gehen wir, da stellen sich alle vor von Rostock bis Gera“, betont Posselt. Doch von den Berufen in Land- und Forstwirtschaft würden die Schüler noch nicht so viel wissen. Man mache ihnen also dieses Angebot, auch mit Blick auf die ländliche Region und die vielen jungen Leute, die nach dem Studium wegblieben. „Ein Angebot, mehr kann es nicht sein“, so Posselt. Angenommen hat es nur Lennart Hoffmann aus Greiz. Dem 17-Jährigen war Gartenbau nichts Fremdes. Sein Onkel habe eine Gartenbaufirma. Er selbst sei an Forstwirtschaft interessiert. Lennart holte sich am Ende auch Informationen aus erster Hand bei der Erfurter Referentin.

Leute gebraucht, die weiterdenken

Doch zurück: Über die Grünen Berufe ist vor allem eines zu sagen, die Palette der Fachrichtungen ist überraschend groß. Heike Grau vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum in Zeulenroda gab nur einen kleinen Überblick: Agrarwissenschaften, Gartenbauwissenschaften, Ernährungswissenschaft, Lebensmitteltechnologie, Forstwissenschaft, Holzwirtschaft, Landespflege. Schon da klingelten manchem die Ohren.

Moderne Technik und viel Wissen stecke dahinter. „Wir brauchen Leute, die weiterdenken. Wir müssen vorankommen, damit die Landwirtschaft den Anforderungen genügt und die Arbeitsbedingungen leichter werden“, sagt Grau. Es sei schon längst nicht mehr so „Wer nix wird, wird Landwirt“. Ein kurzer Lacher im Saal, aber dann wird es wieder stiller.

Maria Umann aus Zeulenroda, Absolventin der Agrarwissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Thüringer Milchkönigin von 2016 bis 2018, tritt ans Mikrofon. Jetzt arbeitet die 26-Jährige als Produktmanagerin bei Lacos Computerservice in ihrer Heimatstadt. Wie sie auf die Idee gekommen sei, Agrarwissenschaften zu studieren? Wegen der Vielfalt der Ausbildung von Biologie, Geologie, Sozialwissenschaften und Wirtschaft bis hin zu Mathematik und Chemie. „Es ist wie bei den Möhren, da gibt es auch so viele verschiedene. Und doch sind es Möhren“, sagt die junge Frau.

Auch in den Agrarwissenschaften sei man vernetzt und digital. Sie wollte ursprünglich in die Entwicklungshilfe gehen, so Maria Umann. Als sie in Äthiopien war, sei sie erschrocken gewesen über die geringe Produktivität. Die Grundlagenforschung müsse vorangetrieben werden, damit Produktivität wächst und die Ernährungssicherheit gewährleistet wird, sagt Umann. Und sie sagt auch, dass man mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln viel mehr erreichen könne.

Hier geht’s nicht um „Bauer sucht Frau“. Es geht um Mitgestalten.

„Die Sommerniederschläge gehen zurück. Gerade dann, wenn das Getreide Wasser braucht, ist es nicht da. Und die Jahrestemperatur steigt auch. Das sei eine Herausforderung für die Kulturen und schlage sich nieder im Studium. Hier gehe es nicht um „Bauer sucht Frau“, es gehe um Mitgestalten.

Man müsse in den Beruf hineinwachsen und die Richtung wählen, die dem Bauchgefühl am nähesten kommt. Die Einsatzgebiete reichen von Chef eines Landwirtschaftsbetriebes, Herdenmanager über Berater zu Futter und Pflanzenschutz bis hin zu Verwaltung, Versicherungen und Banken. In der Landwirtschaft käme Technik für sehr viel Geld zum Einsatz. „Da sitzt man mit der Bank an einem Tisch“, so die junge Projektmanagerin von Lacos.

Von derselben Firma war auch Softwareentwickler Daniel Neupert gekommen. Und überraschte mit seiner Grünen Ausbildung. Neupert hat praktische Informatik studiert an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Gerade die Technik in den Landmaschinen sei anspruchsvoll, sagt Neupert. Wenn ein Traktor übers Feld fährt und bringt Düngemittel aus, dann wird dies über GPS gesteuert. So ist garantiert, dass gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden, wie die Einschränkungen in Gewässernähe. Neupert selbst spiele beim Kunden auch aktuelle Applikationen aufs Terminal. Er sitze also nicht immer im Büro, er habe Abwechslung. Sein persönliches Fazit fiel gut aus, sowohl was sein Studium betrifft als auch seinen Job in Zeulenroda.

In Hausschuhen über den Campus

Beate Krause hatte dann noch einmal einen Riesenpacken an Informationen von der Erfurter Fachhochschule auf den Tisch gelegt - oder besser - an die Wand gebeamt. Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst. Sie pries das große Gewächshaus auf dem Campus an, die guten Möglichkeiten anzupflanzen und zu experimentieren. Ein Park, ein Arboretum, Wohnheim - alles in einem Paket. „Man kann in Erfurt fast schon mit Hausschuhen im Campus laufen“, warb sie. Erfurt ist die einzige Ausbildungsstätte in Thüringen für die drei Fachrichtungen. 700 Studierende zählt die FH. Es gebe eine gute Betreuung und gute Vernetzung, sagt Krause und stellte die einzelnen Fachrichtungen vor mit Voraussetzungen, Studiendauer und Einsatzmöglichkeiten.

Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, nutzten die Elftklässler nicht. Vielleicht zu schamhaft im großen Rahmen oder Desinteresse oder Unkenntnis. Und so blieben Fragen zu dem, was nach dem Studium sein könnte ebenso aus, wie Meinungen zur ökonomisch prekären Lage der Bauern, zum Lebensmittelgipfel in Berlin, den Bauerndemos oder der Empörung der Landwirte über die Niedrigpreis-Edeka-Werbung nicht ausgetauscht, weil nicht ausgesprochen.