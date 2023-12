Werden Lebensmittel im Landkreis Greiz teurer?

Zeulenroda-Triebes/Wenigenauma und Greiz Wegen des geplanten Wegfalls der Subvention für den sogenannten Agrardiesel sind die Bauern in Aufruhr. Darum haben Ostthüringer Landwirte in Berlin protestiert.

Die Demonstrationen der Landwirte in Berlin gegen den angekündigten Wegfall des Agrardiesels für die Bauern hat für Aufsehen gesorgt. Tausende Landwirte waren mit ihren Traktoren angereist. Andere kamen mit Bussen, um den Protest auf die Straße zu bringen. Auch aus der Region gab es Teilnehmer, etwa Gerd Halbauer, Chef der Teichwolframsdorfer Agrargesellschaft. „Über den Thüringer Bauernverband sind wir im Bus mit nach Berlin gefahren, um den Protest gegen die Abschaffung der Diesel-Subvention zu artikulieren. Einige Agrargenossenschaften aus Thüringen waren aber teilweise mit ihren Schleppern nach Berlin gefahren. Zahlenmäßig waren wir Ostthüringer die weitaus meisten Demonstranten aus dem Freistaat. Ich habe eine sehr ordentliche Demonstration erlebt“, berichtet Halbauer.

Darum geht es: 20 Cent pro Liter Diesel erhalten Landwirtschaftsbetriebe nach gängiger Gesetzeslage. Diese Förderung soll nun wegfallen. „Für unseren Betrieb mit zwanzig Mitarbeitern heißt das, dass uns im Jahr etwa 40.000 Euro fehlen. Wir können das auch nicht einsparen, denn wir müssen mit den Maschinen auf den Acker“, so Halbauer.

Landwirt aus der Region Greiz befürchtet, dass Kommunen die Leidtragenden sind

Die so entstehenden Mehraufwendungen könne man aber kaum auf die Kunden umlegen. Getreidehändler orientierten sich am Weltmarktpreis und Molkereien an tagesaktuellen nationalen Preisen. „Wir bekommen also nicht mehr von den Abnehmern. Dazu muss man auch sagen, dass es in Europa in vielen Ländern noch deutlich bessere Bezuschussungen im Agrardieselbereich gibt“, verweist Halbauer auf ungleiche Chancen. Am Ende würden die Kommunen die Betroffenen sein. Denn weniger Gewinn ergibt auch weniger Gewerbesteuer – eine der wenigen Steuern, die direkt bei Städten und Gemeinden landen. Viel Hoffnung auf Gehör hat Halbauer aber nicht, zumal der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir eine traurige und eher ahnungslose Figur abgegeben habe.

Unternehmer der Branche schütteln über Pläne nur den Kopf

Arndt Oertel, Geschäftsführer der Matrak Service und Lohnarbeits GmbH und der LC Wenigenauma, ist erbost über das Ansinnen der Regierung, den Wegfall der Subvention zu forcieren. „Das ist Mist“, schimpft Arndt Oertel. Seit 25 Jahren vertreibt das Unternehmen Landwirtschaftsmaschinen. Zu den Kunden zählen Landwirte und Forstunternehmer sowie Mitarbeiter von Landwirtschaftsbetrieben aus Ostthüringen und darüber hinaus.

Im Wenigenaumaer Gewerbegebiet befindet sich die Firma Matrak, die sich auf Land- und Forsttechnik spezialisiert hat. Ihre Kunden sind von den Kürzungsplänen betroffen. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Oertel sagt, dass die Bauern stetig mehr Auflagen bekommen. „Sie sollen weniger produzieren und weniger düngen.“ Dadurch würde der Gewinn in den Landwirtschaftsfirmen immer mehr minimiert. Doch die Kosten stiegen und der Gewinn sinke. Er fragt, wie es doch einmal gewesen ist, und gibt die Antwort gleich selbst: „Unser Kapital waren unser Geist, unser Wissen, unser Können und Fleiß. Billige Rohstoffe wie Öl besitzt Deutschland nicht. Unser Geist ist abhandengekommen, weil jeder nur noch damit beschäftigt ist, zu überleben und alle Auflagen zu erfüllen. Deutschland schafft sich ab“, sagt er eine düstere Zukunft voraus. Dabei sieht er auch sein Unternehmen gefährdet. „Wenn der Bauer kein Geld hat, dann kann er nichts kaufen“, so der Geschäftsführer. Sein Vorschlag: Die sofortige Einstellung der Finanzierung des Ukrainekrieges. „Wir sind doch keine Kriegstreiber“, sagt Arndt Oertel.

Landkreis Greiz: Pahren Agrar-Chef sieht immer stärker angezogene Daumenschrauben für die Bauern

René Kolbe, Geschäftsführer der Pahren Agrar GmbH, sieht es etwas nüchterner. Wenn die Vergünstigungen wegfallen, dann wären die deutschen Bauern nicht mehr wettbewerbsfähig in Europa, weil sie schon heute am höchsten besteuert würden, durch die Kraftstoffsteuer. Es werde zwar kolportiert, dass die Bauern im letzten Jahr 45 Prozent mehr verdient hätten, aber keiner würde davon sprechen, dass in den vergangenen Jahren der Verdienst durch Wetterunbilden deutlich geringer war. Am Ende werden die Nahrungsmittel teurer. Dies sei unausbleiblich. Die Erhöhung der CO₂-Steuer und die um 80 Prozent gestiegene Lkw-Maut seien ebenfalls Gründe für die absehbare Entwicklung. „Klar können wir die Subvention wegnehmen, aber die Konsequenz muss man kennen: Wir haben irgendwann keinen Einfluss mehr, wo die Lebensmittel herkommen. Das muss auch dem Verbraucher deutlich gemacht werden“, meint der Pahrener Geschäftsführer, der auch zu bedenken gibt, dass der große Gewinner derartiger Preisanstiege meist der Lebensmittel-Einzelhandel sei.

Auch aus der Region waren Landwirte zur Demo nach Berlin gekommen. Nachdem bekannt wurde, dass die Steuervergünstigungen auf Agrardiesel und auch die günstigen Kfz-Steuern wegfallen sollen, sind die Bauern in Aufruhr. Als Folge befürchten sie eine Preissteigerung bei den Lebensmitteln. Foto: Renè Kolbe

Vorschlag aus dem Landkreis Greiz: Alle Subventionen überall weglassen

Die Subventionen, die die Landwirte bekommen, wären nur mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein – beispielsweise im Gegensatz zur Industrie. „Von ungefähr 30 Milliarden, die ausgegeben werden an Subventionen, gehen an die Landwirtschaft gerade noch zwei Prozent. 1990 waren es anteilmäßig 20 Prozent. Ich verstehe die Landwirte, die frustriert sind. Auch unsere Leute hätten schon lange das Recht, mehr Lohn zu fordern, aber es geht nicht“, so Kolbe. Er plädiert dafür, alle Subventionen abzuschaffen, weltweit. Stattdessen sollte ordentlich für Lebensmittel gezahlt werden. Dann würde es keine Streitereien mehr geben. Das aber würde bedeuten, dass der Verbraucher 20 bis 25 Prozent für Lebensmittel von ihrem Einkommen brauchen. Das würde aber auch bedeuten, dass für anderen Konsum keine Mittel mehr zur Verfügung stehen würden.

Auch Landwirte aus dem Weimarer Land waren in großer Zahl in Berlin beim Protest zum Erhalt der Agrardiesel-Subventionen dabei. Foto: Hans-Otto Sulze

Kolbe gibt sich transparent: „Wir sind bereit, gute und günstige Nahrungsmittel zu produzieren. Dann aber muss man bitte aufhören, uns stets immer etwas wegzunehmen. Das Geld ist an anderer Stelle doch auch da – beispielsweise um Öko-Landwirtschaft zu fördern. Hier sind die Aufwendungen an Agrardiesel durch die vielen Arbeitsgänge bedeutend höher. Dann fördern wir es doch wieder, aber unter anderen Namen. Das ist doch pure Ideologie.“