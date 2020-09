Wettbewerb gegen Alkoholmissbrauch auch für Schüler aus Greiz

Die bundesweite Kampagne gegen das sogenannte Komasaufen „bunt statt blau“ endet am 15. September.

Bis dahin können Schüler noch Plakate zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und bei der DAK-Gesundheit in Greiz abgeben, wie diese nun mitteilt. Bundesweit hätten sich bereits mehr als 5000 junge Künstler angemeldet. Aufgrund der Corona-Einschränkungen in den Schulen wurde in diesem Jahr die Einsendefrist verlängert.

„Ich freue mich, wenn auch Schüler aus Greiz bei diesem wichtigen und aktuellen Thema Farbe bekennen“, wird Rainer Wagner von der DAK-Gesundheit in Greiz zitiert. Es sei beeindruckend, mit wie viel Engagement an den Schulen gearbeitet wird. „Jedes Plakat, das Jugendliche selbst entwerfen, bringt im Kampf gegen das Komasaufen mehr als Verbote oder der erhobene Zeigefinger“, so Wagner.

Gemeinsam mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig, und dem Vorstandsvorsitzenden der DAK-Gesundheit, Andreas Storm, wählt die Bundesjury nach dem Einsendeschluss am 15. September aus 16 Landesgewinnern den Bundessieger „bunt statt blau“. Auch der Hamburger Soul-Sänger Emree Kavás wird Teil der Jury sein. Es warten Preise im Wert von 11.000 Euro.

Weitere Informationen: www.dak.de/buntstattblau