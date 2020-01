Wettbewerb mit Begegnungscharakter

Greiz. Von Freitag bis Sonntag wird Greiz besonders musikalisch. Die Kreismusikschule richtet in diesem Jahr, nach 2012 und 2014, den Regionalwettbewerb von Jugend musiziert aus.

120 Nachwuchsmusiker aus den Landkreisen Altenburger Land, Saale-Holzland- und Saale-Orla-Kreis sowie Saalfeld-Rudolstadt, aus Gera, Jena, Greiz und Zeulenroda-Triebes werden zeigen, was sie drauf haben. Im Weißen und im Musikschul-Saal im Unteren Schloss sowie in der Außenstelle in der Naumannstraße werden sie sich präsentieren.

„Jugend musiziert soll, besonders bei der ersten Stufe, Begegnungscharakter haben. Es geht nicht ums elitäre Leistungssystem“, betont Ingo Hufenbach. Wie der Musikschulchef sagt, soll der Ausscheid dazu dienen, dass sich die jungen Leute treffen, den Beiträgen der anderen zuhören und sich über ihr musikalisches Hobby austauschen. Da der Wettbewerb im Rotationsprinzip in verschiedenen Städten ausgetragen wird, lernen die Jugendlichen zugleich die Region kennen. „Und wir können uns gut in Szene setzen“, so Hufenbach.

Über 20 Juroren – Pädagogen aus dem Musik- und Hochschulbereich – werden die Beiträge bewerten. Ingo Hufenbach freut sich sehr, dass Helmut Heß, der inzwischen im Ruhestand ist, extra aus Berlin nach Greiz kommt. „Er ist mit Jugend musiziert sehr verbunden“, weiß der Greizer

Drei Pianisten, drei Blockflötisten, zwei Fagottisten und zwei Sängerinnen sind aus Greiz zu erleben. Darüber hinaus wird ein Pop-Gitarrist spielen. In diesen Kategorien treten die Nachwuchsmusiker an: Solo Klavier, Harfe und Gesang, Schlagzeug, Pop-Gitarre, offene Kammermusik sowie Holz- und Blechbläser, Streicher und Akkordeon (Kammermusik) jeweils als Ensemble.

Finanziert wird Jugend musiziert vom Land, darüber hinaus gibt es einen kommunalen Anteil.