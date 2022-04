Whisky-Festival auf Burg Mylau

Mylau. Dabei soll sich vor allem „unabhängigen Abfüllern“ von Whisky gewidmet werden. Außerdem wird es Live-Musik geben.

Organisiert vom Greizer Laden „Angels’ Share“ um Inhaber Stephan Roth wird am Samstag, 30. April, zwischen 14 und 22 Uhr zu einem „Independent Bottler Festival“ auf die Burg Mylau eingeladen – es soll sich den „unabhängigen Abfüllern“ von Whisky gewidmet werden. So werden Unternehmen bezeichnet, die das Wasser des Lebens in eigenen Fässern lagern oder veredeln.

Im Ratssaal der Burg könne eine große Auswahl an Single Malt-, Blended Malt-, Blended- und Grain Whisky ausgewählt werden.

Auch der Schlosshof soll mit Dudelsackspielern, Irish Dance und Livemusik von der Auerbacher Band „Treehouse“ zur Erlebniszone werden. Zudem würde eine Auswahl an Zigarren angeboten.

Dies sei die erste Veranstaltung ihrer Art auf dem Gebiet der neuen Bundesländer, so Roth. Sie soll sich künftig jährlich etablieren, um „unser schönes Vogtland für Touristen noch attraktiver zu machen“. Der Eintritt betrage acht Euro.