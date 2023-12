Wichtige Meldungen aus der Region zwischen Greiz und Zeulenroda

Kinder des Kindergartens „Arche Noah“ aus Bernsgrün brachten ein Licht in die Adventszeit. Mit den Erzieherinnen Annett Schauerhammer und Sarah Pahlke brachten die Mädchen und Jungen der evangelischen Kindertagesstätte den Frauen vom Frauenkreis in der Kirche Bernsgrün eine adventliche Unterhaltung dar. Anschaulich zeigten sie auf, wie Jesus den Sturm auf hoher See stillte, während er mit seinen Jüngern im Boot unterwegs war – immer mit der Botschaft „Jesus ist immer da, auch wenn das Leben stürmisch scheint.“

Die Eishalle Greiz lädt an den Weihnachtsfeiertagen zum Eislaufvergnügen ein. Am 25. und 26. Dezember können die Kufenflitzer jeweils von 14 bis 20 Uhr ihre Runden drehen. Von Mittwoch bis Freitag ist die Eissportfläche im Aubachtal dann von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag, dem 30. Dezember dann letztmals in diesem Jahr – von 10 bis 20 Uhr. An Silvester und Neujahr bleibt die Eisfläche geschlossen. Ab dem 2. Januar startet das Eislaufvergnügen dann wieder nach dem „Ferienplan“ von 10 bis 18 Uhr in der Woche (außer montags) und 10 bis 20 Uhr am Wochenende.

Weihnachtssonderschau im Unteren Schloss Greiz ab 26. Dezember wieder offen

Die Weihnachtsausstellung „Alle Jahre wieder… Spielzeug im Wandel der Zeit“ ist ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag wieder von 10 bis 16 Uhr zu bestaunen. „Gemeinsames Spielen ist gemeinsames Lernen“formulierte einst Hans Beck, der aus Greiz stammende „Vater“ der Playmobilfiguren. Die traditionelle, festlich geschmückte Weihnachtsausstellung im Unteren Schloss Greiz ist für Macher wie Besucher ein besonderer Höhepunkt des Museumsjahres. Für viele Greizer gehört ein Familienbesuch der Weihnachtsausstellung im Unteren Schloss zum jährlichen Ritual in der Weihnachtszeit. Historisches Spielzeug aus den Sammlungen der Museen der Schloss- und Residenzstadt, das bei Alt und Jung seit jeher beliebt ist, wird gezeigt. Spielzeug des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, aber auch Bekanntes und Vertrautes aus der DDR-Zeit sowie Playmobil-Welten laden zum Entdecken und zum selber spielen ein.

Polizei meldet Detonation im Greizer Drogenmilieu

Ein lauter Knall erschütterte in der Nacht zum Samstag gegen 22 Uhr die Greizer Friedrich-Naumann-Straße. Unbekannte hatten vor dem Fenster eines Mehrfamilienhauses einen illegalen Feuerwerkskörper gezündet. Die Detonation war so heftig, dass die Scheibe zerbarst und der Fensterrahmen beschädigt wurde. Hinter dem Fenster schlief ein einjähriges Kind, dessen Bett mit Glassplittern übersät wurde. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen führten sehr schnell in die Greizer Drogenszene. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde der Böller aus dem Obergeschoss des Nachbarhauses geworfen. Dort wohnen polizeibekannte Drogenabhängige. Bei der Durchsuchung der Wohnung der 18 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen wurden 70 illegale Böller und eine Kugelbombe gefunden. Außerdem wurden geringe Mengen Marihuana und Rauchutensilien festgestellt. Die gefährlichen Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die letzten Gewinnzahlen des Lions Adventskalenders Greiz in diesem Jahr

Die Adventskalender des Lionsclubs Greiz sorgen für einen guten Zweck, fließen ihre Erlöse doch in die karitative Arbeit des Serviceclubs ein. Am 24. Dezember öffneten sich nun die letzten Türchen. Hier die Gewinnnummern: 000995 erhält ein Leinwandbild von Greiz, die Nummer 001290 bekommt einen Gutschein für die „Hairlounge“, ein neues TV-Gerät wurde der Nummer 000262 zugelost. Für den Adventskalender mit der Nummer 001309 erhält man einen Taxi-Gutschein und für die Nummer 000101 eine Silbermünze. Last but not least kann sich der Inhaber oder die Inhaberin des Kalenders mit der Nummer 000335 über ein Fotoshooting freuen.

Inklusionsförderung: Ausgleichsabgabe für Firmen steigt ab Januar

Noch immer ist es nicht einfach für Arbeitslose mit Handicap, eine Arbeit aufzunehmen. Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung ist in Ostthüringen in den vergangenen fünf Jahren allerdings zurückgegangen. So sank die Zahl von rund 1.366 im Durchschnitt des Jahres 2018 auf 1.255 im Jahr 2022. Das entspricht einem Rückgang von rund sieben Prozent, teilt die Arbeitsagentur mit. Die Zahl der Arbeitslosen insgesamt ging in diesem Zeitraum allerdings um mehr als elf Prozent zurück. Menschen mit Behinderung haben es auf dem Arbeitsmarkt demnach deutlich schwerer. „Nach wie vor haben Menschen mit Einschränkungen oftmals mit Vorurteilen zu kämpfen, die sich hartnäckig halten. Wir wollen auf die beruflichen Potenziale dieser Menschen aufmerksam machen. Wir können und wollen es uns angesichts des Mangels an Arbeits- und Fachkräften nicht leisten, auf diese Personengruppe auf dem Arbeitsmarkt zu verzichten“- sagte Torsten Hammer, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Ostthüringen. Fast 80 Prozent der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen verfügten über einen Schulabschluss. Bei den beruflichen Abschlüssen können 70 Prozent der arbeitslosen Schwerbehinderten auf einen Berufsabschluss oder eine abgeschlossene akademische Ausbildung verweisen.

Um die Inklusion zu fördern, sind Arbeitgeber mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen gesetzlich verpflichtet, mindestens fünf Prozent schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Um hier mehr Druck zu machen, wird ab 1. Januar die Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber erhöht, die keine oder nicht ausreichend genug schwerbehinderte Arbeitnehmer beschäftigen.

Jauchzet, frohlocket! Vogtland-Philharmonie spielt Weihnachtsoratorium in Lengenfeld

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium gehört als das bis heute am häufigsten aufgeführte Oratorium zu den wohl bedeutendsten Tonschöpfungen der Musikgeschichte und ist aus der festlichen Zeit nicht wegzudenken. Auch in diesem Jahr ist eine Aufführung von Vogtland-Philharmonie und des Kirchenchores Lengenfeld „am dritten Weihnachtstag“, am Mittwoch, 27. Dezember, um 17 Uhr in der Aegidiuskirche Lengenfeld zu erleben. Diesmal stehen die Kantaten I, V und VI auf dem Programm und unter Leitung von GMD Stefan Fraas übernehmen Clara Steuerwald (Sopran), Sonja Koppelhuber (Alt), Christoph Pfaller (Tenor) und Markus Simon (Bass) die Soloparts.

Suche nach vermisstem Mann beendet: Mehlaer starb wenig später

Ein 84-jähriger Senior aus dem Zeulenroda-Triebeser Ortsteil Mehla wurde zum eginn des Wochenendes vermisst. Seitdem liefen umfangreiche Suchmaßnahmen von Feuerwehr, Rettungshundestaffel und Polizei. Am Samstagvormittag der Mann durch eine Drohne der Feuerwehr auf einem Feld in der Nähe seines Heimatdorfes gefunden. Leider ist der Mann verstorben. Die Polizei bedankt sich bei den Kräften der Feuerwehr, der Hundestaffel und des Rettungsdienstes für die Unterstützung.