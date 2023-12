Wichtige Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Greiz/Zeulenroda-Triebes Lions-Club zieht erste Sieger und eine Straße, die länger gesperrt ist: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Das sind die wichtigsten Meldungen aus der Region Greiz und Zeulenroda-Triebes:

Besonderer Weihnachtsmarkt in Kahmer

Zu einem besonderen Weihnachtsmarkt wird am Wochenende 2./3. Dezember zu Herzgebäck in Kahmer (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf) eingeladen. Am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr gibt es in der Dorfstraße 2 nicht nur eine Kinderbastelecke, Holzkunst, Marmelade und Liköre, eine Leseecke, natürlich Kuchen und Torten und mehr, für jeweils 15.30 Uhr hat sich auch der Weihnachtsmann angekündigt. Außerdem kann mit Alpakas gewandert werden und es wird am Samstag, 14 Uhr, eine Kreismeditation unter Birken organisiert.

Betrunkener steht mit Auto auf einem Feld bei Greiz

Einen stark beschädigen Pkw Ford bemerkten Polizeibeamte am Mittwochabend, 29. November gegen 20.40 Uhr, auf einem Acker entlang der Landesstraße 1081 zwischen Greiz und Mohlsdorf. Im Fahrzeug selbst trafen die Beamten den 52-jährigen, leicht verletzten Fahrer an. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er 0,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Da sich der 52-Jährige bei dem Unfall verletzt hatte, kam er ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein nicht unerheblicher Flurschaden, informiert die Polizei, der stark beschädigte Ford wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt nun die Greizer Polizei durch, die Zeugen sucht. Diese können sich unter der Telefonnummer 03661/62 10 melden.

Betrunkene fährt bei Schöna Schlangenlinien

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Mittwochmittag, 29. November, die Geraer Polizei über eine in Schlangenlinien fahrende Ford-Fahrerin. Sie war zwischen auf der Landesstraße zwischen Gera und Schöna (Landkreis Greiz) und zwang laut Polizei offenbar mehrere andere Fahrzeugführer wiederholt, im Gegenverkehr zu bremsen. Dem Zeugen gelang es, die 56-Jährige anzuhalten. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen und einen Atemalkoholtest bei der 56-Jährigen durchführten, zeigte dieser einen Wert von knapp zwei Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche den roten Ford am 29. November zwischen 11.50 und 12.05 Uhr gesehen haben oder sogar ausweichen mussten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365/82 90 zu melden.

Weihnachtsambiente in Greiz-Obergrochlitz

Wie in jedem Jahr wird am ersten Adventssonntag, dem 3. Dezember, zum Weihnachtsambiente auf dem Festplatz in der Otto-Meier-Straße in Obergrochlitz eingeladen. Die Veranstaltung, die der Obergrochlitzer Feuerwehrverein organisiert, wird um 15 Uhr eröffnet. Auch der Weihnachtsmann will für die jüngsten Besucher kommen. Die Erwachsenen erwartet ein buntes Händlertreiben und mehr.

Baustelle in Mohlsdorf dauert länger – Straßensperrung bleibt bestehen

Aufgrund von Kanalbauarbeiten ist die Hermann-Pampel-Straße in Mohlsdorf derzeit voll gesperrt. Wie die Gemeindeverwaltung nun informiert, verzögert sich die Fertigstellung, die eigentlich für den 1. Dezember geplant war, wetterbedingt. Die Vollsperrung der Straße wird daher bis zum 15. Dezember verlängert. Eine Umleitung ist entsprechend ausgeschildert und es werde „dringend“ darum gebeten, diese auch zu beachten.

Lions-Club Greiz zieht erste Adventskalender-Gewinner

Die ersten Gewinner aus der Adventskalender-Aktion des Greizer Lions-Club stehen fest. Der Greizer Lions-Präsidenten Holger Steiniger und Vorstandsmitglied Heike Wiezer losten sie unter der Aufsicht des Notars Peter Orth aus. Die Ostthüringer Zeitung wird die Gewinnnummern regelmäßig veröffentlichen. Die Losnummern der ersten Sieger sind: 00374 (ein Nackenstützkissen), 001413 (eine Überraschung), 00650 (eine Übernachtung im Gästehaus Schlossblick für zwei Personen), 00331 (ein Rewe-Präsentkorb). Der Erlös aus der Aktion geht an einen guten Zweck.

Hauptausschuss in Zeulenroda tagt am Montag

Der Hauptausschuss der Stadt Zeulenroda-Triebes tagt am Montag, 4. Dezember, wieder. Ab 18 Uhr treffen sich Mitglieder im Rathaussaal in Zeulenroda. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vergabe der Bauleistungen für die Dachdeckerarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Dörtendorf, die Vergabe weiterer Bauleistungen für die Stützwand am Anger in Triebes, Vorbereitungen für den Straßenausbau der Greizer Straße in Zeulenroda (zwischen Haus 92a und 95) und die Erneuerung der Eingangstür der Grund- und Regelschule Triebes.

Einwohner aus Zeulenroda sollen über das Waikiki diskutieren

Am Freitag, dem 8. Dezember, ab 18 Uhr, gibt es im Viva-Kulturzentrum Kreuzkirche Zeulenroda eine Informationsveranstaltung für die Bewohner von Zeulenroda-Triebes. In dieser soll es nach Auskunft von Michael Glock (CDU-Fraktion im Stadtrat) um die Situation der Stadtwerke und des Erlebnisbades Waikiki gehen. Einladende sind nach Glocks Auskunft Stadträte unterschiedlicher Fraktion sowie Privatpersonen, die sich zu diesem Thema äußern wollen.