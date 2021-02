Greiz. Es hagelt weiter Kritik am geplanten Marstall-Center in Greiz.

Widerstand gegen das Marstall-Center reißt in Greiz nicht ab

In den zurückliegenden Wochen haben bereits zahlreiche Greizer oder Fans der Stadt wie Frauenkirchenkantor Matthias Grünert ihre Bedenken zu dem Projekt geäußert. Nun hat auch Medizinerin Petra Linke ihre Meinung dazu in einem offenen Brief dargelegt.