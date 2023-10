Wie ein Theaterstück in Bernsgrün plötzlich ganz aktuell ist

Bernsgrün/Pausa. In Bernsgrün bei Zeulenroda wird ein Theaterklassiker in neuer Bearbeitung aufgeführt und hält Antworten für die jetzige Zeit bereit.

Als die Spielgemeinde Pausa ihren Auftritt in der Bernsgrüner Kirche bei Zeulenroda plante, ahnte sie wahrscheinlich nicht ansatzweise, dass ihr Stück durch das Zeitgeschehen aktueller denn je sein würde.

Denn das Stück „Nathans Kinder“ von Ulrich Hub – eine Neufassung des bekannten Lessing-Stücks „Nathan der Weise“ – spielt zu Zeiten des dritten Kreuzzugs zur Eroberung der Stadt Jerusalem in Israel, in der sich mit Juden, Christen und Muslime drei Religionen feindlich gegenüber stehen – bis heute, wie die jüngsten Geschehnisse zeigen.

Neufassung des bekannten Theaterstücks in Bernsgrün zu sehen

Eine der Hauptrollen ist Nathan, ein wohlhabender jüdischer Kaufmann, der die Christin Recha als seine Tochter angenommen hat, nachdem seine Familie starb. Sie wird von Kreuzritter Kurt vor dem Feuertod bewahrt und beide verlieben sich. Doch die Beziehung steht von Anfang an unter keinem guten Stern, vor allem weil Kurt geschickt wurde, den Sultan als muslimischen Herrscher des von Kriegswirren geprägten Jerusalems zu töten. Als Kurt erfährt, dass Recha keine leibliche Tochter Nathans sondern eine Christin ist, wendet er sich an den christlichen Bischof und die Situation eskaliert zwischen Juden, Christen und Muslimen.

Der Rest ist aus dem Theaterklassiker bekannt: Der Frage des Sultans, welche Religion denn nun die wahre sei, stellt Nathan die Ringparabel entgegen. In einer Familie schenkt ein Vater dem liebsten Sohn einen Ring und erklärt ihn so als Erben. Weil aber eines Tages ein Vater alle drei Söhne gleich liebt, schafft er noch zwei weitere gleichartige Ringe und vergibt sie an alle drei Söhne. Wer nun ist der wahre Erbe? Im Jugendtheaterstück erkennt der Sultan, dass keine Religion Anspruch auf die alleinige Wahrheit hat – eine Botschaft die jetzt wieder kaum wichtiger sein könnte. Nathan sorgt damit für einen freundschaftlichen Ausgang.

Überzeugende Akteure bei der Aufführung in Bernsgrün bei Zeulenroda

Auf die aktuelle Weltsituation und die Verbindung zur Aufführung ging auch Pfarrer Gunnar Peukert ein: „Ein Stück aktueller denn je. Eigentlich folgt normalerweise am Ende das Klatschen. Aber aufgrund der gegenwärtig geschuldeten Situation bleibt es aus. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott in ihm. Da wo Liebe ist, hat das Böse und der Krieg keine Macht“, sagte er und dankte allen sieben überzeugenden Akteuren der Spielgemeinde für diese bewegende, nachdenkenswerte Aufführung zu einem brisanten Thema.