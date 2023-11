Wie ein Zeulenrodaer in der DDR zu den Beatles und Stones fand

Beat-Musik-Fan Günter Vieweg aus Zeulenroda mit seinem Beat-Lexikon zu den Rolling Stones, den Beatles und Co., an das er in der DDR nur auf Umwegen kam.

Zeulenroda/Greiz. Wegen der Mauer kamen Musik-Fans aus der DDR nur schwer an Beatles und Rolling Stones. Ein Fan aus Zeulenroda erzählt, wie es trotzdem gelang.

Wo Günter Viewegs musikalische Heimat liegt, sieht man in seinem kleinen „Ausstellungsraum“ auf einen Blick: An den Wänden hängen Eintrittskarten zu Bob Dylan oder Paul McCartney, Hüllen alter Amiga-Platten oder liebevoll gestaltete Bilder der Lieblingsalben der Animals, von Traffic oder natürlich auch den Beatles oder den Rolling Stones. Ein Regal steht voller Bücher zu den Musikern, an der Tür hängt ein Schild „Willkommen im kleinsten Beat-Club Deutschlands“.

Aus der Sammlung des Beat-Musik-Fans Günter Vieweg in seinem Wohnhaus in Zeulenroda Foto: Tobias Schubert

Durch das Westradio in der DDR zu den Beatles, den Rolling Stones und Co.

„Meine erste Erinnerung an die Beat-Musik ist vom April 1964“, erzählt der Zeulenrodaer Beat-Musik-Fan. Das Datum recherchierte er später, aber er kann sich noch genau erinnern, wie ihm seine Tante von dieser „Gruppe in Amerika“ erzählte, die zeitgleich die ersten fünf Plätze der Charts/Hitparade belegte. Damals hatte noch kaum jemand von ihr gehört, weder im Westen noch im Osten. Heute ist sie vielleicht die bekannteste Band der Welt: Die Beatles.

Zeulenrodaer: „Beat-Musik kennt keine Mauer“

Es war das Radio, durch das sich der Zeulenrodaer dann endgültig in die Musik verliebte. Natürlich nicht das Radio in der DDR, wo die Beat-Musik Mitte der 1960er-Jahre sogar verboten wurde. Es waren der Rias in Berlin oder auch der Saarländische Rundfunk, an dem der jugendliche Vieweg trotz oft schlechtem Empfangs stundenlang hing, die Lieder mitschnitt und neue Lieblingssongs fand, auch wenn er nicht immer den Namen der Band wusste. Der Saarländische Rundfunk oder vielmehr ein Preisrätsel sollte aber auch dazu führen, dass er fast bei der Stasi landete, was nur „eine mutige Postfrau verhinderte“, wie er erzählt.

Diese Postkarte hätte fast zu einem Besuch der Stasi geführt, was eine mutige Postmitarbeiterin verhinderte. Foto: Tobias Schubert

Denn Vieweg wollte, vielleicht auch mit einem Schuss jugendlicher Naivität, bei einem Preisausschreiben der Sendung „Hallo Twen“ des Saarländischen Rundfunks mitmachen und schickte daher einfach eine Postkarte mit der Lösung dorthin. „Die Beatmusik kennt keine Mauer, habe ich mir damals gedacht“. Nur dank der damaligen Leiterin der Zeulenrodaer Post blieb ihm vielleicht Schlimmeres erspart: Ihr fiel die Postkarte auf und sie gab sie dem Vater zurück, ohne den Fall zu melden. Als er die Karte vor zwei Jahren nach dem Tod des Vaters wiederfand, wurde sie zum ersten Baustein seines kleinen „Museums“.

Es ist nicht das einzige Stück in der Sammlung. Neben den Eintrittskarten späterer Konzerte, die erst nach dem Mauerfall besuchen konnte, findet sich darin beispielsweise auch das erste Beat-Lexikon der DDR aus den 1970er-Jahren, dass sich aber mehr der sowjetischen Beatmusik widmete. „Ganz offiziell gab es das auch nicht, da musste man schon jemanden kennen oder stundenlang vor dem Buchladen stehen, um eines der vereinzelten Exemplare zu bekommen.“ Mit einem Schulfreund kam er auf die kuriose Idee der Beatbilder, wie sie sie nannten. Bands wurden aus der Bravo abfotografiert, die Bilder in der Küche des Jugendfreunds entwickelt und sollten dann verkauft werden. „Die Mama war gar nicht begeistert, als sie sah, was wir in ihrer Küche anstellten. Damit hatte sich das auch schnell wieder erledigt“, lacht Vieweg.

DDR: Bob Dylan-CD gab es mit dem Begrüßungsgeld nach dem Mauerfall

Der kleinste Beat-Club Deutschlands wartet hinter dieser Tür. Foto: Tobias Schubert

Aus der „Melodie und Rhythmus“ schnitt er über viele Jahre – bis in die 1980er – die Beiträge aus der 55-teiligen Serie Beatreihe aus und erstellte sich damit sozusagen ein eigenes Beatlexikon. Es endet mit dem Bericht über das Bob Dylan-Konzert 1987 in Berlin, das schon ein Vorzeichen der späteren Entwicklungen war. An sein erstes richtiges Beatlexikon auch mit westlichen Musikern kam er erst Anfang der 1980er-Jahre auf der Leipziger Buchmesse. An einem Stand von Rowohlt wanderte es einfach unter seine Jacke, „sicher unter Beobachtung der Stasi“ lacht er. Passiert ist deswegen aber nie etwas.

Nie sei er davon ausgegangen, dass er seine Lieblingsmusiker einmal live sehen oder einfach an jedes ihrer Alben kommen würde, sagt Vieweg heute. Zwar kamen ein paar über die Amiga-Schallplatten auch in den Osten, „aber da musste man nehmen, was es gab, und an die Raritäten kam man gar nicht ran.“ Vom Begrüßungsgeld wurde daher erst einmal der Grundstock für die CD-Sammlung gelegt: Bob Dylans „The Freewheelin Bob Dylan“ mit dem Hit „Blowin’ in the Wind“. Dazu kamen schnell Traffic, Cream, die Stones und natürlich die Beatles, die heute seine Lieblinge sind – später gab es selbstverständlich auch eine Reise nach Liverpool. Selbst ein OTZ-Artikel zum Tod von George Harrison hob er auf. Er trug die Überschrift „Unsterblich“. So sollte sich auch die Musik erweisen, im Gegensatz zur Mauer.