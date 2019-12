Wie geht es mit den Schrottimmobilien in Greiz weiter?

Welche Lösungen sollen für leerstehende Gebäude in Greiz gefunden werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Einwohnerversammlung in der Vogtlandhalle am Montagabend. Die Antwort von Bauamtsleiter Bertram Koch: Von Fall zu Fall sei dies unterschiedlich.

Beim maroden Haus Salzweg 43 „holt uns das Gebäude gegenwärtig ein“, sagte Koch. Jüngst war bekannt geworden, dass das Haus akut einsturzgefährdet sei und abgerissen werden müsse. Noch in diesem Monat sollen die Vorbereitungen für den Abriss beginnen. Eine umfassende Lösung mit dem benachbarten Haus 45 sei damit hinfällig, so Koch. Gleichwohl solle der Salzweg nicht in Vergessenheit geraten, die Klinkerzeile habe eine „Strahlkraft für die ganze Stadt“, sagte Koch.

Schwierige Verhandlungen mit den Eigentümern

Aber auch andere baufällige Häuser würden die Stadtplaner in den kommenden Jahren beschäftigen. Bertram Koch will übrigens nicht von Schrottimmobilien sprechen, sondern von „kritischen Gebäuden“. 30 dieser Gebäude stünden unter bauaufsichtlicher Beobachtung, bei weiteren 100 Häusern in Alt- und Neustadt gebe es einen Sanierungsstau, „der uns in Zukunft Sorgen bereiten wird“, so der Bauamtsleiter. Der „bedeutsame Bevölkerungsschwund“ in der ehemaligen Residenzstadt und der damit verbundene Leerstand seien der Auslöser für diese Probleme gewesen.

Wann etwas mit diesen Gebäuden geschehe und was mit ihnen passiert, „diese Formel müssen wir für jedes einzelne neu schreiben“, so Koch. Eine große Herausforderung seien dabei die unterschiedlichen Eigentümerstrukturen. „Diese müssen wir durchleuchten und Stück für Stück abarbeiten“, sagte der Bauamtsleiter. Während es sich mit Personen aus der Region relativ einfach verhandeln lasse, seien die Gespräche mit Gesellschaften, die dazu ihren Sitz noch im Ausland haben, naturgemäß schwieriger.

Beim „Thüringer Hof“ ist Geduld gefragt

Wichtig sei unabhängig von dieser Frage, jeweils eine rechtssichere Lösung beim Umgang mit den Gebäuden zu finden. „Dies bedeutet eine Menge Arbeit, da passiert viel im Hintergrund“, so Koch. Er könne aber verstehen, wenn sich Bürger ärgern, dass in dieser Phase nichts an den Gebäuden geschehe.

Hier setzten die anwesenden Greizer in einer Fragerunde an und erkundigten sich beispielsweise nach dem ehemaligen Hotel „Thüringer Hof“ in der Bahnhofsstraße oder dem „Heyerschen Haus“ in der Carolinenstraße. „Wir sind dran, sie werden davon hören“, sagte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). Gerade beim „Thüringer Hof“ habe er schon weiter sein wollen, doch habe einsehen müssen, das Geduld gefragt sei, bis alles geklärt ist.

Gebäudesubstanz wird sich lichten

Sechs Schrottimmobilien habe man sich im Jahr 2018 für eine Summe von 527.000 Euro angenommen, in den Jahren 2019 und 2020 sollen es neun Gebäude mit einem Volumen von 932.800 Euro werden. „Der Abriss ist dabei immer die letzte Wahl“, sagte Bertram Koch.

Gleichwohl werde sich die Bausubstanz in Greiz im Vergleich zu den historisch dichten Strukturen in Alt- und Neustadt in den kommenden Jahren weiter lichten. Wie auch bei anderen Themen wolle die Stadt das Vorgehen transparent gestalten und viel kommunizieren, sagte Alexander Schulze.