Wie Greizer und Zeulenrodaer ihr Martinsfest feierten

Greiz/Zeulenroda. In Zeulenroda sorgt ein Musical zum Martinsfest für spontanen Applaus, in Greiz trotzt man mit vielen bunten Lampions den dunklen Wolken.

Ein Licht gegen die Dunkelheit in der Welt leuchten lassen: Sowohl in Greiz als auch in Zeulenroda-Triebes war das in den vergangenen Tagen das Motto, unter dem der traditionelle Martinstag mit seinen Lampionumzügen begangen wurde.

Eindrückliches Lied sorgt bei Martinsfeier für spontanen Applaus

In der Dreieinigkeitskirche brachten die Botschaft die Kinder der Rötlein-Grundschule auf den Punkt, als sie in der abgedunkelten Kirche, nur durch Knickleuchter erleuchtet, das Lied „Lasst uns leuchten“ anstimmten. Sie wollten die Besucher ermutigen, selbst zum Licht werden – also selbst die Liebe zu leben, wie einst der Heilige Martin, erzählte Pfarrer Ingolf Herbst. Das sei so eindrücklich gewesen, dass spontan die vielen gerührten Besucher in das Lied hinein applaudierten.

Voller Besucher war die Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda zur Martinsfeier. Foto: Ingolf Herbst

Jugendwart Steffen Schürer hatte das Musical geschrieben, Kantor Stefan Raddatz es mit Lehrern und Kindern eingeübt. Hilfe kam auch vom Kindergartenförderverein Regenbogen, der sich um die Verpflegung kümmerte.

In Greiz erleuchten viele bunte Lampions die Stadt

In Greiz organisierten katholische und evangelische Gemeinden gemeinsam das traditionelle Fest. Im Schlossgarten trotzten die Gäste mit dutzenden bunten Laternen den dunklen Regenwolken des Abendhimmels. Nach einem kurzen Anspiel, das die Martinsgeschichte zum Thema hatte und wieder mit einem echten Pferd für große Augen der kleinen Besucher sorgte, trug die Besucherschar bei einem kleinen Umzug das Licht in die Greizer Altstadt, um dann gemeinsam Martinshörnchen zu brechen und zu teilen. Sie waren vorher von Greizer Bäckereien gesponsert worden, der Schulförderverein der Regelschule Lessing versorgte nach der Veranstaltung die hungrigen Gäste.

Und die Greizer teilten noch mehr: Bei der Kollekte kamen insgesamt 670 Euro an Spenden zusammen, mit denen nun der Hilfstransport Greiz-Brest unterstützt werden soll. Er kümmert sich seit vielen Jahren um schwerkranke Kinder in Belarus/Weißrussland.