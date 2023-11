Wie Jugendliche aus Greiz Kinder zum Lesen bringen wollen

Greiz. 22 Schülerinnen und Schüler aus Greiz wollen in Kindergärten und Grundschulen vorlesen. Was es mit der Aktion auf sich hat.

„Deutschland liest vor“: Dieses Motto des bundesweiten Vorlesetages in diesem Jahr gilt natürlich auch für Greiz.

Am Freitag, 17. November, werden deswegen wieder Schüler und Schülerinnen „ausschwärmen, um in Kindergärten oder Grundschulen vorzulesen“, freut sich die Leiterin der Greizer Bibliothek, Carolin Beutler. Die Bibliothek hat die Aktion auch in diesem Jahr organisiert und koordiniert.

Den Spaß am Lesen in den Kindern wecken

Insgesamt 22 Schüler aus dem Greizer Gymnasium und der Lessing-Regelschule haben sich sehr zur Freude der Bibliotheksleiterin gefunden, die ab den Vormittagsstunden in drei Grundschulen und fünf Kindergärten in den kleineren Kindern durch ihr Vorbild den Spaß am Lesen wecken wollen. Mit beiden Schulen und ihren Verbindungslehrerinnen habe man schon seit Jahren eine gute Verbindung, so Beutler.

Die Greizer Jugendlichen wollen auch Senioren vorlesen

Außerdem sind wieder Schüler von der Elstertalschule dabei, für deren Einsatz man nicht weniger dankbar sei. Sie beteiligen sich ebenfalls schon lange an der Aktion und wollen ab 8.30 Uhr auch den Veranstaltungsauftakt in der Bibliothek übernehmen. „Das wird ganz wild“, verspricht Carolin Beutler mit einem Lachen, es soll sogar einen „Löwen“ geben. Danach wollen die Elstertalschüler in die Senioren-Residenz „An der Schlossbrücke“ in Greiz weiterziehen und dort auch den Senioren eine Freude mit ihren Geschichten machen.

Den bundesweiten Vorlesetag gibt es schon seit 2004. Er entstand durch eine gemeinsame Initiative der Zeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutsche-Bahn-Stiftung. Laut der Organisatoren haben sich für dieses Jahr rund 930.000 Vorleser für die Aktion angemeldet.