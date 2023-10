Wie man in Waldhaus bei Greiz den Klimaschutz stärken will

Waldhaus. Im Gemeinderat Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wird darüber diskutiert, wo man das Geld aus dem Klimapaket investieren will

Es sind „nicht unerhebliche Mittel“, die die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf aus dem Klimapaket des Bundes bekomme, sagte die Bürgermeisterin Petra Pampel (IWA-Pro Region Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) beim jüngsten Gemeinderat. 2022 waren es rund 11.000 2023 rund 34.000 Euro. Wie es 2024 weitergeht, ist momentan nicht bekannt. Da aber in fast allen Wahlprogrammen der Parteien der Klimaschutz weit oben stehe, hoffe sie doch, dass es vielleicht sogar ein wenig mehr geben könne, so Pampel.

Viele Ideen, nur bedingt Finanzen

Die eigentliche Frage bei der Sitzung war aber: Wohin mit dem Geld, das zweckgebunden an Klimaschutzmaßnahmen ist? Nicht, dass man nicht wüsste, was man damit machen könnte. Im Gegenteil: Vorschläge gibt es viele, das Geld reicht aber längst nicht für alle. Der Vorschlag der Verwaltung, auf den sich auch der Bau- und Umweltausschuss verständigt hatte, ist, das Geld in eine neue Straßenbeleuchtung für Waldhaus zu stecken, die solarbetrieben sein könnte. Damit würde man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, da die alte Straßenbeleuchtung marode ist, teilweise schon die Masten verfaulen. Dazu kommt, dass die Gemeinde Mittel durch die Initiative „ PIQ – Projekte im Quartier“ zum energetischen Quartiersumbau erhält und sie in Waldhaus investieren möchte. „Es besteht sowieso Handlungsbedarf, dafür würden wir die Gelder gern nutzen“, so Pampel. Auf rund 90.000 Euro werden die Kosten für die solarbetriebene Variante geschätzt.

Wunschliste bleibt lang

Dass man noch viele weitere Wünsche hat, machte René Thiele (CDU) deutlich: Ihm wäre es lieber gewesen, wenn man die Finanzen in Objekte stecken würde, um die Nebenkosten zu senken und dauerhaft Geld zu sparen. „Die Kita Teichwolframsdorf zum Beispiel hat eine uralte Beleuchtung, die sehr teuer ist“, meinte er. Vielleicht könne man sogar auf Dächer von gemeindeeigenen Gebäuden Solaranlagen bauen, „das wird auch gefördert“. Kleinere Einzelmaßnahmen, um dauerhaft die Kosten zu senken, seien ihm lieber.

Auch wenn Thiele viel Zustimmung von den anderen Gemeinderäten erhielt, die sich wünschten, dass noch viel mehr möglich wäre, sprachen sie sich letztendlich für den Verwaltungsvorschlag aus. „Ich gebe René Recht“, so Jürgen Hercht (Freie Wähler), „aber Waldhaus fällt uns irgendwann auf die Füße und Strom sparen wir so auch.“ Nur Thiele enthielt sich bei der folgenden Abstimmung, vom Rest der Gemeinderatsmitglieder gab es ein „Ja“.