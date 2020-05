Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie öffentlich muss ein Haushalt vorgestellt werden?

Schon vor der Stadtratssitzung war vor allem von der Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA) und der Alternative für Deutschland/Bürgerfraktion Greiz (AfD) die Forderung laut geworden, den Haushaltsplan vor der Beschlussfassung in einer öffentlichen Lesung in den wichtigsten Eckpunkten vorzustellen, da man zuvor keine Gelegenheit gehabt habe. In der Stadtratssitzung stellte IWA-Fraktionsvorsitzender Jens Geißler diesen Antrag, der aber abgelehnt wurde.

Wir haben bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Greiz nachgefragt, ob es notwendig ist, für einen Haushalt zuerst eine öffentliche Lesung vor der Sitzung zur Beschlussfassung abzuhalten und welche Details bei der Vorstellung benannt werden müssten.

„Eine Verpflichtung dazu, die öffentliche Beratung der Haushaltssatzung in mehreren öffentlichen Sitzungen durchzuführen, besteht nach der Thüringer Kommunalordnung nicht“, schreibt die Kommunalaufsicht. Da die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen werde, sei „eine Kenntnisnahme und Kontrolle durch die Öffentlichkeit sichergestellt“. Es stehe der Gemeinde frei, den Haushalt in mehreren Sitzungen zu beraten beziehungsweise Beratung und Beschlussfassung in verschiedenen Sitzungen durchzuführen.

Grundsätzlich dürften alle Bestandteile der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und sämtlichen Anlagen diskutiert werden. „In welchem Umfang und welcher Detailtiefe dies erfolgt, entscheiden Stadtverwaltung und Stadtrat nach pflichtgemäßem Ermessen.“ Eine rechtliche Vorgabe, welche Bestandteile zwingend seien, gebe es nicht. Üblich und zweckmäßig sei es, dass die Verwaltung den Vorbericht des Haushaltes vorstelle, der einen Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft gebe. „Zu den wesentlichen Kennzahlen gehörten etwas die Nennung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden, die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt, Investitionen, Rücklagen, Kassenlage, etc.".