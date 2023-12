Greiz Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Zinssteigerungen und enge Kapazitäten bei den Firmen haben die Baupreise heftig in die Höhe getrieben. Wird trotzdem in Greiz von privat gebaut?

Die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen für Wohngebäude ist im vergangenen Jahr in Greiz auf einen Tiefststand abgesunken – nie seit 2008 wurden weniger Eigenheimprojekte eingereicht. Im Vorjahr waren es nach Auskunft von Stadtplaner Dieter Obenauf gerade einmal drei, welche die Untere Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt genehmigt hat. Zum Vergleich: In den letzten Jahren waren es immer rund ein Dutzend derartige Baugenehmigungen, die positiv beschieden wurden. Die letzten wirklich größeren Gebäude, deren Errichtung zwei oder gar drei und mehr Wohnungen beinhalteten, datieren aus dem Jahr 2015. Damals wurden vier derart große Gebäude beantragt.

2021 wurden in der Stadt Greiz und den Ortsteilen elf Neubauobjekte fertiggestellt

Zeitverzögert wurden auch die meisten der beantragten Eigenheime fertiggestellt Nach zehn fertigen Einfamilienhäusern im Jahr 2019 und zwölf im Jahr 2020 gab es nur vier im Jahr 2021. Im Vorjahr wurden dann elf Fertigstellungen gezählt.

In der Innenstadt von Greiz (Bild), aber auch in den Ortsteilen sind freie Flächen zum Häuslebauen vorhanden. Die Nachfrage sinkt derzeit jedoch gehörig – zuletzt um 70 Prozent zum Jahr 2021. Foto: Ingo Eckardt

Neben Gebäuden, die in der Stadt Greiz selbst entstehen, sind auch die Greizer Ortsteile gefragt: In den vergangenen fünf Jahren wurden in den Ortsteilen stets Eigenheime neu errichtet. „Dies liegt auch darin begründet, dass die Bauherren häufig in den Ortsteilen (oder zumindest in deren Nähe) bauen möchten, in denen sie aufgewachsen sind oder bereits wohnen. Ausgesprochene Schwerpunkte des Eigenheimbaus gibt es insofern in Greiz – in den letzten Jahren – nicht. Die Mehrzahl der neuen Häuser wurde in Baulücken errichtet – also außerhalb der nach 1990 neu erschlossenen Baugebiete“, erläutert Obenauf auf Anfrage der OTZ.

Selbst eine Baugenehmigung sorgt in Greiz nicht sofort für einen Hausbau

Trotzdem gibt es auch immer einmal wieder Fälle, wo auch nach Erteilung einer Baugenehmigung geplante Eigenheime nicht gebaut werden. „Es gibt hierzu verschiedenste Erkenntnisse und Fallkonstellationen“, so Obenauf. Gründe seien vielgestaltig. So käme es vor, dass der Antragsteller das begehrte Grundstück nicht erwerben konnte oder wegen veränderter Lebensumstände, wie beispielsweise Einkommenssituation, Scheidung oder Krankheit sein Unterfangen fallen ließen. Manche Antragsteller wollten auch das Baurecht lediglich vorsorglich für die heranwachsenden oder bereits erwachsenen Kinder geprüft haben, die jedoch erst Jahre später oder nie bauen. Manchmal fänden Grundstückseigentümer auch im Nachgang noch eine bessere oder oft auch günstigere Lösung für ihr Projekt.

Dieter Obenauf leitet die Stadtplanung in Greiz. Foto: Ingo Eckardt

Häufig sprechen Kostengründe dafür, einen geplanten Bau aufzuschieben

„Aktuell zeichnet sich bundesweit ab, dass die Mehrzahl genehmigter Eigenheime vor allem aus Kostengründen nicht errichtet werden kann. Auch die Anzahl der eingehenden Bauanträge ist vielerorts massiv eingebrochen. Die Hauptursachen hierfür liegen in den seit einiger Zeit sprunghaft gestiegenen Baukosten und Kreditzinsen. In den Schrumpfungsregionen Deutschlands kommt hinzu, dass das Angebot von Bestandsimmobilien sich hier permanent ausweitet und für potenzielle Bauherren neuer Eigenheime zunehmend eine – auch kostenseitig – interessante Alternative darstellt oder darstellen kann“, so der Stadtplaner.

Er betont, dass die Anzahl der noch bebaubaren Grundstücke in seit 1990 neu erschlossenen Baugebieten der Stadt Greiz und ihrer Ortsteile nur einen Bruchteil der tatsächlich mit Eigenheimen bebaubaren Flächen darstelle. Es gäbe darüber hinaus eine weitaus höhere Zahl von Baulücken in anderen Baugebieten und Ortsteilen der Stadt Greiz, die sich für den Neubau von Eigenheimen ebenso gut eignen würden.

13 städtische Grundstücke in Greiz stehen derzeit zum Verkauf

Die Stadt Greiz weist derzeit auf der kommunalen Immobilienplattform 13 bebaubare Grundstücke aus städtischem Besitz aus. Dabei erstreckt sich die Größe der angebotenen Baugrundstücke zwischen 153 Quadratmetern inmitten der Greizer Altstadt (Preis knapp 6000 Euro) bis zu 1881 Quadratmetern in der Wiechmannstraße. Für letzteres Objekt muss man immerhin 73.359 Euro anlegen. Gleich drei potenzielle Eigenheimstandorte kann man in der Oskar-Sala-Straße in der Elsteraue erwerben – hier muss man allerdings wegen des Preises nachfragen.

In der Gesamtschau kann man das Fazit ziehen, dass auch in Greiz der bundesweite Trend zu weniger Bautätigkeit spürbar zu sein scheint. Ob sich dieser Trend zeitnah umkehrt, darf bezweifelt werden.