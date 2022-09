Tobias Schubert zur Greizer Papiermachertradition.

Es gibt nicht mehr viele Industriezweige, die Greiz über Jahrhunderte beherrscht haben, und noch die Wendezeit überlebten. Die Textilindustrie wird zumindest im Kleinen noch weitergetragen, unter anderem beim für die Region einmaligen Textilforschungsinstitut.

Die Tradition des Papiermachens ist heute, nach dem Fast-Ende zur Wendezeit, wieder ein Leuchtturm für die Region. Papier aus Greiz geht erneut in die ganze Welt, umhüllt Luxusmarken in Form von Verpackungen oder lässt sich in fast jedem Schreibwarengeschäft kaufen. Das ist toll, auch weil es nicht selbstverständlich ist. Die Geschichte hätte auch anders spielen können.

Das neue Buch aus dem König-Verlag kommt deswegen genau zur richtigen Zeit. Es ruft eine Geschichte ins Gedächtnis, die selbst vielen Greizern unbekannt sein sollte – schon allein, da vieles vorher unveröffentlicht war –, spart aber auch die dunkleren Zeiten nicht aus. Gerade in dieser Ambiguität macht sich das Werk für die Forschung verdient und wirft ein Licht auf ein wenig beachtetes Kapitel der Greizer Geschichte.