Wieder tanzen wie in den 90er Jahren zur Disco in Greiz

Greiz. Vogtlandhalle holt Star der 90er Jahre nach Greiz. Es darf getanzt werden wie früher.

Die Vogtlandhalle lädt zur „Vogtland 90s Night Greiz“ am 25. November ein. Musikrichtungen wie Eurodance, Grunge, Britpop, Hip-Hop, R&B, Techno, Trance gibt es auf die Ohren. „Die Bühnenhelden der 90er haben unser Leben geprägt und noch heute unvergessliche Ohrwürmer geschaffen. Die Musik, so markant und agil wie keine andere, ist immer noch Bestandteil jeder guten Party.“, sagt die Vogtlandhallenchefin Melanie Staege.

Zu einer solchen Party lädt die Vogtlandhalle am 25. November, ab 20 Uhr ein. Und da das Veranstalterteam bereits zur letzten 1990er-Jahre-Nacht im Vorjahr mit Legenden jener Zeit glänzen konnte, haben sie auch dieses Jahr wieder für Feuer auf dem Deck gesorgt: Die Sängerin Whigfield heizt den Besuchern zwischen den DJ-Sets ein. Um 22 Uhr entert die gebürtige Dänin die Bühne im großen Saal und bringt mit ihrem Nummer-Eins-Hit „Saturday Night“, mit „Another Day“ und „Sexy Eyes“ das Publikum in Stimmung. Gerne können die Besucher das Jahrzehnt auch kleidungstechnisch aufleben lassen: bauchfrei, Neon, Netz oder Latex, Baggyhosen oder Buffalos. Dass die Mode von damals auch heute noch gut aussieht lässt sich am Abend der Vogtland 90s Night mittels Fotobox auf Bilder für die Ewigkeit festhalten.

Weitere Informationen auf www.vogtlandhalle.de