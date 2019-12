Wiederaufbau ist abgeschlossen

Etwas mehr als sechs Jahre ist es nun her, dass das Hochwasser die Region heimsuchte und Schäden in Millionenhöhe verursachte. In vielen Kommunen in der Region dauert der Wiederaufbau immer noch an, beschäftigt Baufirmen und Verwaltung. In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf war das bis jetzt auch der Fall. Allerdings kann hier nun bald ein Haken an die Ereignisse gemacht werden. Bis Ende des Jahres, und damit fristgerecht, sollen alle Maßnahmen, die mehrere Millionen Euro kosteten, abgeschlossen sein.

Insgesamt rund 6,65 Millionen Euro wurden in der Landgemeinde in den Wiederaufbau investiert, 20 Maßnahmen wurden realisiert. Im Mai 2016 wurde mit dem ersten Projekt begonnen – der Uferrand des Aubaches in Mohlsdorf wurde befestigt –, das letzte in der Mohlsdorfer Bahnhofsstraße soll in der nächsten Woche abgenommen werden, sagt die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, IWA).

Die Elsterbrücke in Waltersdorf/Rüßdorf ragt unter den Projekten hervor. Mit rund 3,2 Millionen Euro Kosten war es die mit Abstand größte Wiederaufbaumaßnahme in der Landgemeinde. Die rund einjährigen Bauarbeiten konnten im September 2019 abgeschlossen werden. Gerade sie hätte ihr immer wieder Bauschmerzen und schlaflose Nächte beschert, so Pampel. Viele Abstimmungen mussten getroffen werden, auch die Versorgungsträger wie der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) oder die Thüringer Energie mussten nicht nur in diesem Fall mit ins Boot geholt werden.

Insgesamt finden sich acht Brücken auf der Liste der Bauwerke, die nach dem Hochwasser neu gebaut oder instandgesetzt werden mussten. Neben dem in Rüßdorf sind noch drei in Gottesgrün, die beiden in der Hermann-Pampel-Straße in Mohlsdorf sowie die in der Rosengasse und in Bahnhofsstraße im gleichen Ort darauf.

Der Wiederaufbau sei für sie und die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Verwaltung eine Mammutaufgabe gewesen, sagt Pampel, die man ohne eine gut funktionierendes Team nicht hätte stemmen können. Zwar seien die Maßnahmen zu 100 Prozent aus Wiederaufbaumitteln von Bund und Land gefördert gewesen, Anträge, Abstimmungen, Abfragen, Gutachten und viele weitere Kleinigkeiten hätten aber viel Zeit und Energie in Anspruch genommen. Und das in Jahren, in denen auch ein Feuerwehrgerätehaus in Teichwolframsdorf oder die Sanierung der Kirchgasse in Waltersdorf in Angriff genommen wurden. „Wir hatten seit der Wende in einem solchen Zeitraum noch nie so viele Bauprojekte“, blickt die Bürgermeisterin zurück.

Deswegen sei ihr auch wichtig, zu betonen, dass Viele ihren Teil dafür getan hätten, dass man letztendlich sogar im Zeitplan bleiben konnte. Die Mitarbeiter des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr hätten genauso mitgezogen wie die der verschiedenen Planungsbüros und die der ausführenden Baufirmen, die alle „eine sehr gute Leistung“ erbracht hätten. Zudem müsse sie sich bei den betroffenen Einwohnern bedanken, die zum Teil einiges hätten ertragen müssen.

Übersicht über die 20 Bauprojekte:

1. Uferrandbefestigung Bereich Aubach Mohlsdorf (Bauzeitraum: Mai bis Juni 2016, Kosten: rund 22.600 Euro)

2. Neuverrohrung Ziegengraben Mohlsdorf (Juli bis September 2016, rund 53.400 Euro)

3. Instandsetzung Krebsbach Kleinreinsdorf (April 2016, rund 8900 Euro)

4. Kamerabefahrung am verrohrten Dorfbach Kleinreinsdorf (Teilbewilligung, April 2016, rund 6900 Euro)

5. Instandsetzung erste Brücke Gottesgrün (September bis Oktober 2016, rund 41.900 Euro)

6. Bachwiederherstellung Bereich Weber-Getränkemarkt Mohlsdorf (September bis Dezember 2016, rund 177.000 Euro)

7. Beräumung/Instandsetzung Wüstetalbach Kleinreinsdorf (März bis April 2017, rund 15.600 Euro)

8. Ersatzneubau zweite Brücke in Gottesgrün (April bis August 2017, rund 132.800 Euro)

9. Wiederherstellung Fuchsbach/Gottesbach Außenbereich Mohlsdorf (August bis Oktober 2017, rund 173.600 Euro)

10. Instandsetzung Bachmauer Krebsbach, Talstraße, Teichwolframsdorf (Oktober bis November 2017, rund 37.000 Euro)

11. Instandsetzung Krebsbach, Bereich Wehr, Teichwolframsdorf (Dezember 2017 bis April 2018, rund 16.800 Euro)

12. Beräumung/Instandsetzung Mühlbergbach Waltersdorf (April bis Oktober 2018, rund 140.600 Euro)

13. Beräumung/Instandsetzung Waldbach Teichwolframsdorf (April 2018, rund 17.300 Euro)

14. Beräumung/Instandsetzung Krebsbach Teichwolframsdorf (Mai bis Oktober 2018, rund 380.000 Euro)

15. Ersatzneubau Brücke Dorfgemeinschaftshaus Gottesgrün (August 2018 bis April 2019, rund 224.400 Euro)

16. Ersatzneubau Brücke Rosengasse Mohlsdorf (April 2018 bis Juni 2019, rund 111.400 Euro)

17. Ersatzneubau Brücke Abzweig Hermann-Pampel-Straße Mohlsdorf (November 2018 bis August 2019, rund 821.500 Euro)

18. Ersatzneubau Brücke Hermann-Pampel-Straße Mohlsdorf (November 2018 bis August 2019, rund 755.800 Euro)

19. Ersatzneubau Elsterbrücke Mohlsdorf/Rüßdorf (September 2018 bis September 2019, rund 3,2 Millionen Euro)

20. Ersatzneubau Brücke Mohlsdorfer Bahnhofsstraße (August bis November 2019, rund 270.000 Euro)