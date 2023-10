Wiederentdeckung eines ostthüringer Malers im Hohenleubener Museum Reichenfels

Hohenleuben. Professor Oscar Gessner, 1890 in Triebes geboren, lebte und arbeitete bis zu seinem Tod 1954 in Neuärgerniß, nur wenige Kilometer von Hohenleuben entfernt.

Der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben (VAVH) – heute Träger des Museums Reichenfels – hat in seiner fast 200-jährigen Geschichte auch immer wieder prominente Mitglieder verzeichnen können. Ob es Wissenschaftler waren, wie Rudolf Virchow, Friedrich Klopfleisch und Konrad Duden oder Volkskundler, Schriftsteller, Künstler – alle haben ihre Spuren hinterlassen, die im Vereinsarchiv oder der Bibliothek bewahrt werden.

Eine besondere Freude war es deshalb auch, als sich im letzten Jahr Nachfahren eines ehemaligen Vereinsmitgliedes – Gymnasiallehrer Paul Feustel aus Gera – meldeten und dem Museum eine Sammlung von Werken des Malers Oscar Gessner in Aussicht stellten. Professor Oscar Gessner, 1890 in Triebes geboren, lebte und arbeitete bis zu seinem Tod 1954 in Neuärgerniß, nur wenige Kilometer von Hohenleuben entfernt, und war ebenfalls vor 1945 Vereinsmitglied im VAVH. Sein größter Mäzen und Förderer Paul Feustel hatte zu Lebzeiten eine beachtliche Sammlung an Zeichnungen, Pastellen, Lithografien und Ölgemälden direkt vom Maler erworben, die nun fast vollständig als Schenkung und Dauerleihgabe an das Museum Reichenfels gehen sollte. Dass es sich dabei um über 100 Werke sowie handschriftliche Dokumentationen, Werkverzeichnisse und Fotos handelte, war neben der großen Freude auch eine ebenso große Herausforderung für das Museum. Mittlerweile sind alle Werke inventarisiert und kunsthistorisch erschlossen. Am Samstag, den 14. Oktober 2023, um 17 Uhr wird die Sonderausstellung „Oscar Gessner – ein wiederzuentdeckender Maler aus Ostthüringen“ feierlich eröffnet - unter musikalischer Begleitung von Matthias von Hintzenstern. Der Katalog zur Ausstellung und der kompletten Sammlung wurde unter anderem von der Sparkasse Gera-Greiz gefördert. Die Sonderausstellung wird bis zum 10. März 2024 zu sehen sein.