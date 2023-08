Wiedereröffnung nach der Sommerpause: Ausstellung zum Fraureuther Porzellan

Fraureuth. Mittlerweile können 800 Einzelstücke im Herrenhaus von Fraureuth entdeckt werden, darunter auch zahlreiche neu erworbene Objekte.

Am ersten Septemberwochenende öffnet im Fraureuther Herrenhaus nach der Sommerpause die Ausstellung „Fraureuther Porzellan“ wieder ihre Türen. Das teilen die Mitglieder des Fördervereins Fraureuther Porzellan mit.

Schöne, neu erworbene Objekte füllen nun die Vitrinen, mittlerweile über 800 Einzelstücke. Ab Sonntag, 3. September, öffnen die Mitglieder zu den gewohnten Zeiten zwischen 14 und 17 Uhr. Zusätzlich aber ist an diesem Wochenende bereits am Samstag, 2. September, von 10 bis 17 Uhr geöffnet, und zwar im Rahmen des Oldtimer- und Traktorfestes. Auch in der neuen Saison sind die Eintrittspreise mit drei Euro pro Person stabil geblieben.

Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Absprache möglich. Die Vereinsmitglieder freuen sich über zahlreiche Besucher.