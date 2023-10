Wildetaube: Heiße Drifts durch enge Kurven

Wildetaube. Frank und Lauren Kelly gewinnen die gefeierte Erstauflage der Wildetaube-Rallye.

„Hervorragend, einfach klasse, wirklich großes Kino, eine super Veranstaltung.“ Dieser Tenor der Begeisterung für die mehr als gelungene Premiere des ersten Rallye Supercup (RSC), organisiert und durchgeführt vom Motorsportclub (MC) Wildetaube, schien schier unerschöpflich. Und es nötigt schon Respekt und Anerkennung ab, wenn man sieht, was die Mitglieder um ihren Vorsitzenden Mike Golle auf die Beine gestellt hatten, um eine derartige Veranstaltung ins Leben zu rufen. Unterstützt wurden sie dabei von ganz vielen ehrenamtlichen Helfern, einem Team der Rettungsambulanz Greiz sowie den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Langenwetzendorf und Weida.

„Es war eine sehr gute und gelungene Veranstaltung, die Zuschauer waren begeistert und von den Teams gab es durchweg ein positives Feedback“, freute sich Mariana Strauß vom MC Wildetaube und zugleich Mitorganisatorin über die positive Resonanz.

Insgesamt waren 61 Teams aus vielen Regionen Deutschlands, Tschechien und Nordirland an den Start gegangen, von denen letztlich 44 gewertet wurden. Ausfälle gehören zum Motorsport zwangläufig dazu. Denn die Beanspruchung des Materials ist immens hoch. Hinzu kommt die körperliche Belastung für Fahrer und Co-Pilot gleichermaßen. Schätzungsweise 200 Frauen und Männer sorgten vor und hinter den Kulissen sowie an der Strecke für die erforderliche Sicherheit und einen nahezu reibungslosen Ablauf.

Im Vorfeld hatten die technischen Kommissare jedes Fahrzeug in Sachen Verkehrstauglichkeit gründlich unter die Lupe genommen.

Jochen Gaiser und Sonja Hauptmann drifteten in Höllengeschwindigkeit mit ihrem Opel Ascona B gekonnt um die Kurven der Rallyestrecke. Foto: Thomas Stöcker

An den insgesamt drei Strecken, welche doppelt gefahren werden mussten, hatten sich zudem unzählige gut gelaunte und rennsportbegeisterte Zuschauer postiert, um hautnah am Geschehen zu sein. Sie bekamen bei besten äußeren Bedingungen richtig was geboten: satter, eindringlicher Sound, jede Menge Pferdestärken unter der Haube und dazu hohes fahrerisches Können. „Es war eine ausgeglichene und dennoch anspruchsvolle wie auch abwechslungsreiche Strecke mit engen Kurven, aber auch schnellen Passagen“, meinte Conrad Rüdiger aus Pausa, der mit seinem Co-Piloten Paul Knüpfer aus Reust auf seinem BMW 325 TI46 K im Gesamtklassement auf Platz elf einkam. „Es hat voll Spaß gemacht, es war von allem etwas dabei, Platte, Asphalt, Schotter, insgesamt sehr anspruchsvoll“, resümierte Michael Preiß aus Rosental die Strecke. Gemeinsam mit seinem Piloten Stefan Gersdorf aus Langenwetzendorf mussten sie kurz vorm Ziel die Rallye beenden. Der Motor des Golf I 16 V mit satten 224 PS hatte Geräusche von sich gegeben, was die Sportler der Vorsicht wegen zum Anhalten animierte. „Wir denken ernsthaft darüber nach, eine weitere Rallye zu veranstalten“, zeigte sich Mariana Strauß optimistisch.

Im Gesamtklassement siegten am Ende Frank Kelly und Co-Pilotin Lauren Kelly im Ford Escort MK 2 vor dem Team Rene Schubert und Lara Quast (Obereßfeld/Schmalkalden) und Mark Schindler und Milena Raithel aus Weißdorf. Insgesamt gab es Wertungen in 15 einzelnen Klassen.