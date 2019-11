Winterdorf in Greiz steht in den Startlöchern

Winterdorf in Greiz steht in den Startlöchern

„Zu Beginn hatten wir nur zwei Buden und einen Rosterstand“, erinnert sich Volker Schmidt vom Verein Bürgerinitiative Weil wir Greiz lieben an die erste Auflage des Greizer Winterdorfes. Die ist mittlerweile fünf Jahre her, so dass man in diesem Jahr mit der Veranstaltung ein kleines Jubiläum feiern kann.

Vielleicht auch deshalb haben sich die Organisatoren einiges an Neuerungen ausgedacht, mit denen sie die Gäste unterhalten wollen, wie Schmidt berichtet. So will man den Besuchern beispielsweise jeden Tag Programm bieten. Darunter sind Dinge, die sich in den vergangenen Jahren schon bewährt haben, etwa die Dinner-For-One-Aufführung oder ein Auftritt von Ralf Dietsch, genauso wie neue Sachen. Erstmalig soll es immer sonntags und an Feiertagen ein Kinderwinterdorf geben, etwa mit Kinderprogramm mit Live-Musik, einer Märchenstunde mit dem Mode- und Showteam Greiz oder Scherenschnitt- und Puppentheater. Auch der Weihnachtsmann soll für die Kleinen kommen.

Für die Erwachsenen sind beispielsweise zwei Tanzabende auf der neuen Tanzbühne geplant, genauso wie eine weitere, ganz besondere Premiere: Am 25. Dezember wird an die Vogtlandhalle zu einem Open-Air-Kino-Tag eingeladen, bei dem der Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gezeigt wird.

Dazu kommen für die Gäste noch die Buden, deren Anzahl identisch mit der des vergangenen Jahres ist. Betrieben werden sie von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen, die auch einen Großteil des Erlöses für sich behalten können. Teils gebe es noch freie Kapazitäten, etwa an der von der Bürgerinitiative ausgestatteten Süßigkeitenbude, hofft Schmidt noch auf ein paar Interessierte, die eine Bude zeitweise betreiben wollen.

Das Winterdorf läuft ab 20. Dezember und bis 12. Januar. Es ist im Lapidarium an der Vogtlandhalle zu finden.