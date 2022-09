Greiz. Dorian Keilhack, Chefdirigent der Vogtland Philharmonie, über Elisabeths Tod.

Dorian Keilhack, Chefdirigent der Vogtland Philharmonie, wurde in England geboren und verfügt neben der deutschen auch über die britische Staatsbürgerschaft. Die Nachricht über den Tod von Königin Elisabeth II. erreichte ihn am Donnerstag, als er gerade zuhause für ein Konzert lernte.

„Trotz ihres hohen Alters von 96 Jahren war es ein großer Schock für mich. Eine große Ära ist zu Ende gegangen. Wir haben eine wunderbare, humorvolle Dame verloren, die viele Menschen zusammengebracht hat“, so Keilhack. Zusammenfassend sagt er: „Es ist ein trauriger Tag für Europa. Ich trauere sehr“. In den 56 Jahren von Keilhacks Leben, war die Monarchin immer im Amt gewesen. „Sie war immer sehr liberal unter den Demokraten. Das habe ich sehr geschätzt“, sagt er.

Ein Brief von der Queen

Keilhack verfolgte stets das Wirken der Institution der Krone. Bei einem Klavierwettbewerb schüttelte er Lady Dianas Hand. Als er mit seiner Tochter Schloss Windsor besuchte, wollte diese einen Brief an die Königin schreiben. Eine Frau nahm ihn entgegen. Königin Elisabeth antwortete. „Wir haben den Brief immer noch und halten ihn in Ehren“, so der Chefdirigent.

Im Rahmen des dritten Symphoniekonzerts am 9. November im Neuberinhaus in Reichenbach und am 11. November in der Vogtlandhalle in Greiz will die Vogtland Philharmonie Karl Maria von Webers Jubel-Ouvertüre spielen. „An deren Ende wird die Nationalhymne von England angedeutet. Es ist ein schöner Zufall und wir werden das Werk sicher im Angedenken an die Queen spielen“, so Keilhack.