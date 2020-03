„Wir halten den Laden mit am Laufen“

Es ist eine Szene, die angesichts von Bildern von Menschen die massenweise Klopapier aus den Supermärkten tragen, Mut macht. Kunden, die am Donnerstag vor der Fleischerei Oehler in Greiz warten, halten zwei Meter Abstand und betreten den Laden nur nach und nach. Drei Menschen gleichzeitig im Geschäft – mehr ist angesichts der Corona-Krise nicht erlaubt, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen.

„Die Menschen halten sich daran und unsere Mitarbeiter bekommen großen Zuspruch für ihre Arbeit“, sagt Inhaberin Mandy Kobe-Oehler. Denn während wir alle dazu aufgerufen sind, Kontakte zu vermeiden, haben die Verkäufer und Verkäuferinnen im Lebensmittelhandel hunderte davon am Tag. Eines wird in den Tagen der Krise deutlich. Kassierer und Verkäufer sind unverzichtbar, um die Menschen in Deutschland und Thüringen weiter mit Lebensmitteln zu versorgen. Wir haben mit den stillen Helden der Krise gesprochen.

92 Prozent der Verkäufer sind weiblich

Im Jahr 2019 gab es in der Berufsgruppe „Verkauf von Lebensmitteln“ laut Daten der Bundesagentur für Arbeit 9391 sozialversicherungspflichtige Angestellte in Thüringen. Hinzu kommen nach zahlreiche Mini-Jobber. Die Statistik zeigt, dass 92 Prozent dieser Angestellten Frauen sind. Ihr mittleres Monatsbruttogehalt beträgt 1630 Euro – was auch daran liegt, dass mehr als die Hälfte in Teilzeit arbeitet. Trotzdem wenig Geld für einen Beruf – dem Lobby und Anerkennung fehlen.

Die Krise zeigt aber, dass es ohne die Verkäufer und Verkäuferinnen nicht funktioniert. Nicht immer wird das von den Kunden in der jetzigen Situation registriert. „Ein Teil der Kunden verhält sich immer noch unvernünftig, hält sich im Laden nicht an den Mindestabstand oder hustet in Richtung der Verkäufer“, sagt Annett Taut, Filialleiterin in der Metzgerei Dölz in Greiz. Zwischen 200 und 300 Kundenkontakte hätten die Verkäufer am Tag. Die Gefahr ist hoch, dass der ein oder andere Risikokontakt dabei ist.

„Noch sind alle Mitarbeiter fit“, sagt Mandy Kobe-Oehler. Aber die Angst im Hinterkopf sei bei den fünf Mitarbeitern und dem Lehrling natürlich stets da. „Wir versuchen aber weiter, fröhlich und lustig zu sein und uns gegenüber den Kunden nichts anmerken zu lassen“, sagt sie.

Damit das so bleibt, müssten sich aber alle an die Spielregeln halte. So sei sie natürlich auch in dieser schweren Zeit froh über jeden Kunden. „Aber vielleicht reicht es, alle Einkäufe für eine Woche an einem einzigen Tag zu erledigen“, sagt sie.

Notbetreuung auch für Verkäufer gefordert

Annett Taut wünscht sich derweil von der Politik mehr Unterstützung. So sollte der Anspruch auf Notbetreuung auf die Beruf im Verkauf ausgedehnt werden. „Wir halten ja den Laden mit am Laufen“, sagt sie. Während die Kitas und Schulen geschlossen sind, haben derzeit nur für Ausnahmefälle wie Mitarbeiter im Gesundheitswesen und im Katastrophenschutz Anspruch auf Kinderbetreuung.

Kathrin Kliche arbeitet seit 31 Jahren als Verkäuferin in der Bäckerei Wetzel in Zeulenroda-Triebes. So eine Situation wie jetzt habe sie aber noch nicht erlebt. „Als Heldin sehe ich mich nicht. Ich mache einfach meinen Job“, sagt sie mit einem Lächeln. Trotzdem freue sie sich natürlich über jeden der vielen Zusprüche, die sie gerade erhalte. „Das hilft moralisch. Wenn wir alle unseren Mut behalten, kommen wir da schon durch“, sagt sie. Dann erklingt im Hintergrund die Glocke an der Ladentür. „Ich muss jetzt weitermachen. Eine Kundin wartet auf mich. Tschüss!“, sagt sie zum Abschied.