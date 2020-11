Wissen was kommt

Das Kreiskrankenhaus in Greiz hat sich wieder in Stellung gebracht für die steigende Zahl an Corona-Patienten. Eine Station für 46 Patienten steht zur Verfügung. Man sei vorbereitet, heißt es vonseiten der Geschäftsführung. Im Gegensatz zum Frühjahr weiß man ja nun auch, was passieren kann, auf welche Szenarien man vorbereitet sein muss, was alles zu beachten und einzuhalten ist. Schutzausrüstung sollte mittlerweile vorrätig sein.

Auf die steigenden Zahlen in den letzten Tagen hat man in dieser Woche bereits reagiert, aus der eingeschränkten Besuchszeit wurde ein Besuchsverbot, das nur in Härtefällen aufgehoben werden kann. Das finde ich gut. Ich bin der Freund von Besuchszeiten. Nicht wie heutzutage – in normalen Zeiten –, wo der Besucher fast rund um die Uhr beim Patienten erscheinen kann. Manchmal sitzen ja ganze Familien in den Krankenzimmern. Und das, obwohl es sich nicht einmal um ein Einzelzimmer handelt. Der Bettnachbar darf sich dann den lieben langen Tag von fremden Besuchern beschallen lassen. Privatsphäre ist gänzlich ade. Und ist dann die eine Meute aus dem Zimmer kommt die nächste. Das muss alles nicht sein. Ein wenig Struktur im Krankenhaus sollte es durchaus geben.