Wochenende der Graphik im Greizer Sommerpalais

Greiz. Eingeladen wird zur Kabinettausstellung „Natur im Porträt“ inklusive Kurzführungen und Lesung.

Für zwei Tage, am Samstag und Sonntag, wird im Greizer Sommerpalais die Kabinettausstellung „Natur im Porträt – ein englischer Weg“ gezeigt. Aus der Sammlung der englischen Prinzessin Elizabeth (1775 bis 1840) wurden Schabkunstblätter nach Porträts von Joshua Reynolds zur Präsentation ausgewählt. Die Werke machen die neue Bedeutung der Naturwahrnehmung im Gefolge von Rousseau und der englischen Gartenkunst deutlich, so die Ankündigung.

In Kurzführungen jeweils 11 und 14 Uhr erläutert der neue Museumsleiter Ulf Häder die Besonderheiten der gezeigten Blätter.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonntag, 14. November, sind ab circa 14.30 Uhr zwei der namhaftesten Lyriker aus dem Osten Deutschlands zu Gast: der Berliner Richard Pietraß und der Hallenser Wilhelm Bartsch. Sie lesen aus dem druckfrischen Heft der Thüringer Literaturzeitschrift „Palmbaum“, das der Natur gewidmet ist.

Bitter-ironische Bilanz

Es enthält den Essay „Die verwundete Riesin. Bedrohte Natur im deutschsprachigen Gedicht des 20. Jahrhunderts“, aus dem Pietraß Auszüge lesen will. Unter dem Titel „Farewell, du Menschenwelt“ will Bartsch eine bitter-ironische Bilanz des „Anthropozäns“ ziehen. Der Chefredakteur der Zeitschrift, Jens-Fietje Dwars, befragt die Lyriker nach dem Credo ihres Schreibens in der Zeit des Umbruchs. Beide lesen auch aus neuesten Gedichten.

Der Festsaal im Greizer Sommerpalais ist nur temperiert. Warme Bekleidung werde empfohlen. Es gelte die 3G-Regel mit Nachweispflicht.

Die Lesung ist eine Veranstaltung des Thüringer Literaturrates in Zusammenarbeit mit der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V. und der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung. Sie wird von der Thüringer Staatskanzlei gefördert.

„Natur im Porträt – ein englischer Weg“: Sommerpalais, 13./14. November jeweils 10 bis 16 Uhr; Kurzführungen um 11 und 14 Uhr; Lesung „Lyrik unter Palmen“ am Sonntag ab 14.30 Uhr, Eintritt einschließlich Führung vier Euro, ermäßigt zwei Euro.