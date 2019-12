Wochenmarkt in Greiz wird privatisiert

Der Greizer Wochenmarkt wird in Zukunft nicht mehr von der Stadt Greiz sondern von der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) organisiert. Das beschlossen die Stadträte bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig. Auch die Satzung für den Wochenmarkt wurde einstimmig beschlossen.

Mit diesem Schritt verbinde er gleich mehrere Hoffnungen, begründete der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos), warum er die Vorlage in das Gremium eingebracht hatte. Zum einen habe es seit diesem Jahr keinen Marktmeister mehr gegeben. Eine Wiederbesetzung der Stelle sei wegen der personellen Situation im Ordnungsamt der Stadt schwierig.

Zudem habe der Wochenmarkt die Stadt in der Vergangenheit rund 30.000 Euro im Jahr gekostet, bei Einnahmen von nur rund 18.000 Euro. Außerdem glaube er, dass die Erfahrung der GFD bei der Marktorganisation (Stichwort: Herbstmarkt) zu einem Qualitätssprung führen werde, etwa mit wechselnden Händlern oder einem grünen Markt, der für Greiz schon immer einmal diskutiert wurde. Er hoffe, dass es durch diesen Schritt zu einer Aufwertung des Marktes für die Greizer kommen werde, so Schulze.

„Um den langfristigen Erfolg des Wochenmarktes zu gewährleisten, ist dabei von besonderer Bedeutung, dass der Markt professionell und von Fachleuten organisiert und veranstaltet wird“, heißt es auch in der Beschlussvorlage, die den Räten vorgelegt wurde.

Der Markt sei ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, steht dort außerdem. Er sei Treffpunkt, Begegnungs- und Kommunikationsort und leiste einen erheblichen Beitrag zum Erhalt der Lebensqualität der Einwohner. Allerdings habe sich sein Charakter in den letzten Jahren verändert. Dazu kämen veränderte Ernährungs- und Konsumgewohnheiten, gewandelte Lebensmodelle und Einzelhandelsstrukturen, die eine Anpassung notwendig machen würden. Erste Überlegungen zur Privatisierung habe es deswegen schon vor einigen Jahren in der Stadtverwaltung gegeben.

Für die Greizer soll sich nichts ändern

Auf Nachfrage betonte der Bürgermeister noch einmal, dass sich mit der Privatisierung vorerst weder für die Greizer noch für die Händler etwas ändern werde. Der Markt soll weiterhin an den gewohnten Tagen in der Woche stattfinden, auch die Standgebühren sollen durch den Schritt derzeit nicht angepasst werden. Zunächst soll erst einmal ein Vertrag mit der GFD geschlossen werden, der alles regelt. In ihm könne auch ein Mitspracherecht der Stadt bei den Standgebühren geregelt werden, heißt es in der Vorlage. Die Übernahme soll frühestens ab 1. Januar 2020 gelten.

Gleichzeitig mit dem Beschluss der Übertragung des Wochenmarktes an die GFD wurde beschlossen, auf eine Erhebung von Sondernutzungsgebühren zu verzichten. Diese wären theoretisch möglich, weil öffentliche Flächen genutzt werden und es sich bei der GFD um einen privaten Veranstalter handelt. Weil sich die Gebühren aber als unwirtschaftlich für die Gesellschaft erweisen könnten und damit höhere Standgebühren drohten, was beide Seiten nicht wünschten, wurde darauf verzichtet.

Dieser Argumentation schlossen sich die Stadträte an und stimmten in allen Punkten zu.