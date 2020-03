Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin ist nur die Zeit verschwunden?

Zeulenroda-Triebes. Erst waren sie stehengeblieben und am Donnerstag plötzlich ganz verschwunden, die Zeiger der Rathausuhr in Zeulenroda-Triebes. Was war passiert? In einer stürmischen Nacht hatten sich die Zeiger der Uhr verbogen. Das Zahnrad im Inneren lief daraufhin heiß. Die Firma Turmuhren und Glocken Willing aus Gräfenhain hat Zeiger und Zahnrad nun demontiert und wird sie in der heimischen Werkstatt wieder in Schuss bringen. Dann wird in Zeulenroda-Triebes auch die Zeit weitergehen.