In Weida ist die Feuerwehr zu einem Hausbrand ausgerückt. (Symbolfoto)

Wohn- und Geschäftshaus brennt in Weida

In Weida brennt seit dem Dienstagmorgen ein Wohn- und Geschäftshaus. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort und haben betroffene Menschen aus dem Haus in Sicherheit gebracht.

Aktuell sind Feuerwehr und Polizei in Weida auf dem Markt im Einsatz. Hier brach am Morgen aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohn- und Geschäftshaus ein Feuer aus.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Vorher wurden die Bewohner des Hauses sowie die des angrenzenden Nachbarhauses in Sicherheit gebracht. Der Bereich um den Markt von Weida wurde weiträumig für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Der Einsatz dauert noch an. Weitere Infos folgen an dieser Stelle.