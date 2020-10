Wohnungsgenossenschaft Greiz: Zwei Cyberangriffe mit krimineller Energie

Für den Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Greiz sei Transparenz gegenüber ihren rund 640 Genossenschaftlern ein wichtiges Anliegen. Auf der Mitgliederversammlung werde deshalb ausführlich Bilanz über das zurückliegende Berichtsjahr gezogen. Aufgrund von Corona waren nur 80 Teilnehmer im großen Saal der Vogtlandhalle anwesend.

Die wirtschaftliche Lage der Wohnungsgenossenschaft sei von Corona nur im geringen Maß betroffen worden. Die Zahlungsmoral der Genossenschaftler habe sich nicht verschlechtert, erklärte Vorstandsmitglied Uwe Schneider.

„Allerdings ereilten uns zwei Cyberangriffe mit hoher krimineller Energie. Da auch Geldforderungen in englischer Sprache im Spiel war, schalteten wir, wenn auch bisher erfolglos, das Landeskriminalamt ein. Noch heute sind wir damit beschäftigt, das Geschäftsjahr 2019 buchhalterisch wieder aufzuarbeiten“, sagte er weiter.

In 2019 wurden zahlreiche Investitionen getätigt. Dazu gehörten 38 Balkonanbauten für 600.000 Euro, neun elektrisch betriebene Garagentore, die Einrichtung eines Müllstandplatzes, 300 Holzisolierglasfenster wurden malermäßig aufgearbeitet, die Sanierung von drei Treppenhäusern, sechs neue Trinkwasser-Hausanschlüsse, 36 Wohnungssanierungen, eine Wohnraumerweiterung, 40 Kellersanierungen und die Änderungen an Außenanlagen. Hinzu kommen Planungsleistungen für 33 weitere Balkonanbauten.

„Blicken wir auf die letzten 30 Jahre zurück, so konnte unsere GWG mit einer Wohnflächenzunahme um 24 Prozent wachsen“ resümierte Schneider. Die Leerstandsquote habe man im vorigen Jahr um 1,4 Prozent senken können, sie betrage am Jahresende 2019 nur 3,8 Prozent, am Standort Greiz 2,2 Prozent. Die durchschnittlichen Mieten seien auf fünf Euro pro Quadratmeter angewachsen.

Prioritäten für die Zukunft seien die weitere Expansion mit der Schaffung attraktiver Wohnungsangebote sowie die Werterhaltung der 89 Wohngebäude.

Im Namen der Vorstandsmitglieder wurde dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Petra Schneider für ihr großes Engagement gedankt.