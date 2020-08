Wohnungsgenossenschaft Textil: Mitglieder beraten Geschäftszahlen

Die Wohnungsgenossenschaft Textil lädt am Mittwoch, 23. September, zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung ein. Beginn des Treffens ist um 17 Uhr in der Vogtlandhalle in Greiz, heißt es in einer Mitteilung. Einlass sei ab 16.30 Uhr im „Großen Saal“.

Auf der Tagesordnung stehen Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2019 und der Prüfbericht 2018. Beschlossen werden sollen die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2019, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Amtsniederlegung der Aufsichtsratsvorsitzenden Petra Wiesenmeyer.

Alle relevanten Dokumente würden ab dem 7. September in der Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft ausliegen. Anträge seien schriftlich bis zum 16. September einzureichen.