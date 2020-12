Wolfersdorf: 2000 Euro für Dressurviereck und Jugendarbeit

Wolfersdorf. Die Sparkasse Gera-Greiz fördert den Reit- und Fahrverein Gestüt Elstertal in Wolfersdorf.

Die Sparkasse Gera-Greiz unterstützt den Reit- und Fahrverein Gestüt Elstertal in diesem Jahr mit 2000 Euro.

Ursprünglich war eine Förderung des „Summer-Horse-Event“ vereinbart. Weil das Dressur- und Springturnier aufgrund der Corona-Bestimmungen ausfallen musste, wurden 1000 Euro aus dem Ertrag der PS-Lotterie der Sparkasse für ein Dressurviereck inklusive zwölf Buchstabenkegel verwendet.

„Es ist uns ein Bedürfnis, unsere Partner gerade in diesen schwierigen Zeiten nachhaltig zu unterstützen. Deshalb kommen weitere 1000 Euro von unserer Stiftung. Sie stehen der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung“, teilt Sören Albert mit. Das Vorstandsmitglied der Sparkasse Gera-Greiz übergab gemeinsam mit Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) die Fördermittel an Vereinschefin Anita Simon. „Die Zuwendung hilft uns, in den kommenden Jahren jugendfördernde Turniere mit besten Bedingungen ausrichten zu können“, bedankt sich Simon.

Paula Hennig, Vereinsmitglied und Jugendmarktberaterin bei der Sparkasse, war mit ihrem Pferd Cortina gekommen und freut sich ebenso über die Fördergelder der Sparkasse: „Der Verein leistet gute Arbeit in der Region. Er bietet auch Reitunterricht auf seinen Schulpferden für Kinder und Erwachsene, leider zurzeit nur eingeschränkt.“