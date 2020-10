Wort zum Sonntag: Dankbar besser schlafen

Dankbarkeit erhöht wie keine andere Charaktereigenschaft das Wohlbefinden. Das wurde in den letzten 20 Jahren durch aufwendige Studien festgestellt. Dankbare Menschen fühlen sich besser, gehen besser mit Krisen um, haben ihr Leben besser im Griff, nehmen weniger Drogen und schlafen besser. Diese Aufzählung ist wie eine Werbung für Dankbarkeit. Und mal ehrlich: Werbung kann die Dankbarkeit doch vertragen.

Es wird sehr viel gejammert und geschimpft. Der Dankbare erscheint im Kreis der Kritischen immer ein wenig naiv. Aber das stimmt nicht. Der dankbare Mensch schaut mehr auf das, was ihm geschenkt wird als auf das Üble. Das braucht ein wenig Schulung.

Erntedank ist so eine Dankbarkeitsschule. An diesem Wochenende wird gedankt für alles, was Gott hat wachsen lassen. Das darf in den Blick genommen werden.

Aber wo finde ich das Gute, wofür ich dankbar sein kann? Das ist das Schöne an der Dankbarkeit Gott gegenüber. Sein Segen ist so groß, das wir immer einen Grund zum Danken finden. In einer Studie im Jahr 2005 wurden Menschen gebeten, ein halbes Jahr jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben für die sie dankbar sind. Die Steigerung der Zufriedenheit war dann auch sehr nachhaltig.

Vielleicht wäre das einen Versuch wert. Kurz vorm Einschlafen Gott für drei Dinge am Tag zu danken. Die Studien sagen, dann werden sie auch besser schlafen.