Wort zum Sonntag: Großzügig ohne Druck

Kennen sie den schon? „Wer andren eine Grube gräbt…“ oder „Was du nicht willst, dass man dir tut…“? Ich bin mir sicher, dass sie die Sätze problemlos vervollständigen können. Beide Sprüche haben ihren Ursprung in der Bibel.

Manche Weisheiten aus dem meistverkauften Buch der Welt haben es sogar in die Charts geschafft. „Wir ernten was wir säen“ (2. Kor 9,6) zitieren da zum Beispiel die deutschen Rap-Urgesteine „Fanta4“ in einem ihrer Hits. Gut, der Titel war in Deutschland nur auf Platz 17. Aber immerhin kann Paulus mit dem 2. Korintherbrief aus dem 1. Jh. n.Chr. nun von sich behaupten, dass er es 2009 noch in die Charts geschafft hat.

Populär sind die Worte vom „ernten was wir säen“ nach wie vor. Wer den Spruch mal in seine bevorzugte Suchmaschine eingibt, findet sich schnell in Foren zum Thema Nachhaltigkeit und den Prinzipien des Karmas wieder. Diese Themen treffen den Nerv unserer Zeit. Berechtigt sehen immer mehr Menschen, dass die Bedrohung der Umwelt und so manche Rücksichtslosigkeiten in unserer Gesellschaft, das Ergebnis – also die Ernte – einer egoistischen Lebensweise sind.

Doch trotz mancher Trendwende und wachsenden Nachhaltigkeitsprojekten bleibt bei mir ein Gefühl zurück, dass da trotzdem etwas mit dem Ernteprinzip nicht stimmt. Häufig erlebe ich in diesem Zusammenhang viele hochgestochene Erwartungen und den erhobenen Zeigefinger: „Wehe, wenn du nicht, dann…“

An was könnte denn aber Paulus gedacht haben, als er diese Zeilen schrieb? Seine Idee: Er möchte die Menschen für eine großzügige Geldspende an Arme und Bedürftige motivieren. Seine Botschaft ist simpel: Gib von Herzen und nicht mit Zwang.

Paulus lebt in der Gewissheit, dass wir uns die wichtigsten Dinge im Leben von Gott schenken lassen müssen. Nicht gerade eine populäre Sicht, aber eine Herzensangelegenheit. Und wer als Beschenkter lebt, der kann auch großzügig weitergeben, ganz ohne Erwartungsdruck.