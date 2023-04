Wort zum Sonntag: Tumult oder was ist los?

Kirchenmusiker Uwe Große aus Greiz hört und findet in den Liedern von Herbert Grönemeyer Parallelen zu Texten aus der Bibel.

Mit der ersten gesungenen Zeile seines neuen Albums trifft Grönemeyer wohl nicht nur mein aktuelles Empfinden: „Hoffnung ist gerade so schwer zu finden/ich suche sie“. Was trägt und hält in unserer turbulenten Welt? Was hat Bestand und was ist nur vorübergehend?

Kirchenmusiker Uwe Großer. Foto: Susanne Wernicke

Viel Umbruch, unendlich der Strom der Nachrichten und Einflüsse, allerorten auch Streit, Not und Auseinandersetzungen bis hin zu sich verfestigenden Kriegen. Auch mit einer starken Verwurzelung im Glauben ist es da manchmal schwer, die Hoffnung und die innere Unbeschwertheit zu behalten.

Auch wenn Grönemeyers Lieder nicht ausdrücklich religiös sind. Mein Herz hört sie mit einem spirituell-sensiblen Ohr und ich entdecke Verbindungen zu biblischen Texten. So auch im Lied „Deine Hand“. Der Mensch auf der Suche nach Hoffnung erlebt etwas: „Und plötzlich spür ich hinter mir/was schiebt mich an/gibt mir ’ne Kraft/die zieht mich aus dem Tief.“ Religiös-musikalisch geprägt erinnere ich Verse aus dem Alten Testament: „Die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen.“ und „Die Hand des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie!“ Grönemeyer meint wohl mit der Hand, die ihn voran schiebt, ihn aus dem Tief zieht und ihm Halt gibt, im Liedduktus nicht die Hand Gottes. Er spricht vielleicht einen konkreten Menschen an: Er besingt die Hoffnung, dass die beiden sich gemeinsam noch „retten könnten“. Wenn auch Grönemeyer beim Songschreiben ohne die Bibel arbeitet, so darf ich im Hören meinen Assoziationen freien Lauf lassen und Verbindungen finden. Zumal der Bezug zu einem anderen Menschen kein Gegensatz zu den Erfahrungen vieler Christen der letzten zwei Jahrtausende ist. Hoffnung und Halt durch Hilfe anderer Menschen haben viele auch als Hilfe Gottes gedeutet, als Antwort auf ihre Gebete, als Zeichen, dass sie in Gottes Hand geborgen sind. Und das gibt die Art von Hoffnung, nach der nicht nur Grönemeyer sucht. Hoffnung und Halt im Tumult unserer Tage!