Wort zum Wochenende: Seien sie dankbar

Pfarrer Tobias Steinke aus Greiz über echte Dankbarkeit und wie sie unseren Blick auf das Leben verändern kann.

„Immer schön Danke sagen!“, so lautet ein Ratschlag vieler Eltern. „Immer schön Danke sagen!“ sollen die Kinder, egal ob ihnen etwas gefällt oder nicht. Das gebietet die Höflichkeit, auch wenn es nicht immer ehrlich ist. „Schönen Dank auch!“, sagen wir, wenn wir überhaupt nicht begeistert sind über das, was uns da gerade widerfährt. Auf die Betonung kommt es an und vor allem auf die dahinterstehende Haltung. Echte Dankbarkeit verändert unseren Blick und unser Leben. Oft sehen wir eher auf das, was uns stört. Das, was gut ist, nehmen meist weniger wahr: Ich lebe, ich habe zu essen, ich habe Menschen um mich, die mich lieben und die mir wichtig sind. Aber genau auf diese Dinge kommt es in unserem Leben an. Sie wirklich zu sehen und wertzuschätzen, macht unser Leben reich. Wenn wir für sie dankbar sind, leben wir zufriedener, glücklicher und gesünder. Wir lernen das Staunen über die großen und kleinen tagtäglichen Wunder. Wir kommen mit Problemen besser zurecht, weil sie viel weniger Gewicht haben, als das was gut ist und was klappt. Wer dankbar ist, empfängt das Leben immer wieder neu als ein wunderbares Geschenk, das uns Gott unser Schöpfer Tag für Tag macht. Danken wir ihm bewusst von Herzen dafür mit jedem Atemzug.