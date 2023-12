Würdigung eines großen Künstlers

Langenwolschendorf Langenwolschendorf würdigte mit einer Ausstellung Friedrich Reimann

Ausstellung „Friedrich Reimann- Faszination- Natur, Heimat und Kunst“ war ein voller Erfolg!

Der Initiator der diesjährigen Ausstellung des Heimatvereins Langenwolschendorf, Initiator André Ilgen, hatte genau das richtige Gefühl, als er sich spontan dazu bereiterklärte, eine Ausstellung mit den Bildern des regionalen Malers Friedrich Reimann zu gestalten. Er selbst habe in seinem Besitz einige dieser Arbeiten.

Auch die Enkelin des Künstlers, Cornelia Reimann, folgte der Einladung nach Langenwolschendorf in das stilvolle Kreuzgewölbe im Kammergut. Sie stellte den Gästen viel Wissenswertes über ihren berühmten Großvater vor. Die Jagdhornbläser-Gruppe der Kreisjägerschaft Greiz eröffnete die Ausstellung und spielte gebührend zu Reimann‘s Ehren auf. Vor dem Eingang konnten die Besucher am Infomobil viel Interessantes über die Arbeit der Jägerschaft erfahren. Friedrich Reimann war zu Lebzeiten selbst passionierter Jäger und hielt sich deshalb oft und gern in der Natur auf. Im Kreuzgewölbe bot sich den Gästen eine anschaulich gestaltete Ausstellung heimischer Waldtier- und Vogelexponate.

Besonders die Tiermalerei, aber auch die Natur faszinierte den Künstler

Viele der präsentierten Tiere finden sich in den Reimannschen Gemälden wieder“, erwähnt André Ilgen. Der zur Ausstellungseröffnung viele Gäste begrüßen konnte und kurzerhand Langenwolschendorf zum Treffpunkt von Liebhabern der gemalten Natur erklärte.

Die Ausstellung im Kreuzgewölbe in Langenwolschendorf zum großen Sohn des Ortes, Friedrich Reimann, steht unter dem Titel „Faszination – Natur, Heimat und Kunst“ Foto: Gemeinde Langenwolschendorf

Rund 100 Kunstwerke von Friedrich Reimann waren zu bewundern

Rund 100 Kunstwerke, vor allem realistisch naturalistische Ölgemälde und Aquarelle aus verschiedenen Schaffensperioden hatte André Ilgen aus seinem Privatbesitz und zusätzlichen regionalen Leihgaben zur Schau gestellt. Viele Besitzer folgten dem Aufruf zur Leihgabe der Gemälde in ihrem Besitz in der OTZ. Die Gäste waren über die Vielfalt an Tier- und Pflanzendarstellungen sowie Heimatmotiven aus Reimann´s umfangreichen Schaffenswerk begeistert. Nicht umsonst war Friedrich Reimann (1896-1991) im 20. Jahrhundert einer der interessantesten und bedeutendsten Tier- und Jagdmaler Deutschlands. Bis ins hohe Alter war er künstlerisch in seinem Wohnhaus in Zeulenroda tätig. Viele Ausstellungsgäste kannten den Maler persönlich und tauschten sich über Ihre Begegnungen mit dem Maler im Gespräch aus.