Das letzte Bild wurde vom Geschäftsführer der Gewog Frank Böttger (von links) gemeinsam mit der Chefin Ann-Kathrin Gabel in die Fotoausstellung des Greizer Fotoclubs zu zehn Jahre Vogtlandhalle in den Fenstern der Halle eingefügt. Bürgermeister Alexander Schulze kam kurz vorbei, um Jubiläum des Hauses zu gratulieren.

Flexibilität und Gelassenheit sind dieser Tage gefragt. Weil für Greiz ab Donnerstag eine Ausgangssperre verhängt wurde, hat der Fotoclub Greiz am Mittwochabend in einer Nacht- und Nebelaktion noch schnell die Fotos der Ausstellung Zehn Jahre Vogtlandhalle in die Fenster der Halle in der Carolinenstraße gehangen.