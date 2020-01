Konrad Wiedemann (links) und Tosten Scheler von den Technischen Zeitzeugen in Greiz mit Musterbüchern und anderen Dokumenten, die bei der Sanierung des Hauses in der Carolinenstraße in Greiz gefunden wurden.

Greiz. Bei der Sanierung in der Carolinenstraße tauchen Dokumente auf, die an die lange Geschichte der Weberei erinnern und an den Leinenweberkrieg.

„Zeitzeugen“ aus Papier aus Greizer Weberei in guten Händen

Gegenwärtig wird das Gebäude in der Greizer Carolinenstraße 58 für die künftige Gewerbe- und weitere Nutzung aufwendig saniert. Einst befand sich darin die Weberei J. D. Löffler, die zu den ersten mechanischen Webereien in Greiz gehörte, später verkauft wurde und den Namen Weber und Feustel trug. Anfang der 1970-er Jahre wurde der Betrieb in die Greika integriert und diente als Bildungsstätte.

Mitarbeiter der Baufirma entdeckten in den lange verlassenen Räumen noch viele Dokumente, insbesondere Musterbücher, die Konrad Wiedemann und Torsten Scheler von den Technischen Zeitzeugen Greiz samt eines in die Jahre gekommenen Handwebstuhles übergeben wurden.

Einen neuen Platz finden die Dokumente im neuen Vereinsheim in der Fritz-Ebert-Straße, das gegenwärtig hergerichtet wird. Der 22 Mitglieder zählende Verein hat sich die Bewahrung der Historie der Greizer Textilindustrie auf die Fahne geschrieben, die der Stadt einst zur Blüte verhalf.

Die Firma J. D. Löffler ist in die Geschichtsschreibung eingegangen. So ist beispielsweise in dem Beitrag von Otto Hopfmann „Aus der Geschichte der Arbeiterbewegung“ zu lesen, dass mehrere hundert Handweber, zum Teil mit Spitzhacken und Knüppeln versehen, am 30. Mai 1867 anlässlich des zweiten Greizer Leineweberkrieges durch die heutige Neustadt zur Firma zogen. Sie warfen Fenster ein und versuchten, die verhassten mechanischen Webstühle zu zerstören, die ihnen ihre Existenz nahmen.

Die Aktion brachte den Beteiligten nichts. Im Gegenteil: Die Landesregierung bat die sächsische Regierung um militärische Unterstützung. Das mit aufgepflanzten Bajonetten herbeigerufene Wachkommando vertrieb die „Aufrührer“ und nahm zahlreiche Aufständische fest. Einige der verhafteten Demonstranten wurden ins Gefängnis im Torturm des Oberen Schlosses gebracht. Tags darauf zogen die noch aufgebrachteren Handweber in großer Zahl den Schlossberg hinauf, um die Gefangenen zu befreien. Die Schlosswache hielt die erregte Menge auf und zerstreute sie. Die Inhaftierten blieben einige Monate hinter Schloss und Riegel. Damit endete der Zweite Greizer Leineweberkrieg.