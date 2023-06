Zeitzeugin spricht in Greiz über die DDR-Zeit: „Ich habe mir die Flügel verbrannt“

In einem Zeitzeugengespräch mit Silvia Krause erfuhren Schülerinnen und Schüler des SBBZ „Ernst Arnold“ spannende Fakten zum Freikaufsystem politischer Gefangener in der DDR. Eingeladen hatte dazu CDU-Landtagsmitglied Christian Tischner in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung.