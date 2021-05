Zeugen bei Unfall in Greiz gesucht

Ein 48-jähriger Radfahrer gab laut Polizei an, dass er durch ein ihm unbekanntes Fahrzeug angefahren wurde und so zu Fall kam. (Symbolfoto)

Greiz. Ein Autofahrer fährt in Greiz einen Radfahrer an und fährt daraufhin weiter ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Ermittler der Greizer Polizei suchen derzeit Zeugen zu einem Verkehrsunfall eines Radfahrers. Die Beamten wurden bereits am Samstag gegen 17.50 Uhr, in die Beethovenstraße Kreuzung August-Bebel-Straße in Greiz gerufen.

Ein 48-jähriger Radfahrer gab laut Polizei an, dass er durch ein ihm unbekanntes Fahrzeug angefahren wurde und so zu Fall kam. Der Radfahrer erlitt dabei eine Verletzung im Kopfbereich und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Zeugen werden gebeten sich, unter Telefon: 03661-6210 an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden.

