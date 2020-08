Zeulenroda: 500 Euro für Sanierung von zwei Wildvogel-Volieren

Kita-Leiterin Mandy Weihermüller übergab zusammen mit den Elternvertretern Matthias Graf, Annette Wurdack und Eric Fleischmann den Spendenscheck an Michael Roth (von links) vom Tiergehege Zeulenroda.

Zeulenroda-Triebes. Die Eltern des Kindergartens Villa Kinderglück in Zeulenroda haben zum Abschied 500 Euro an das Tiergehege gespendet.

Am vergangenen Freitag trafen sich Eltern mit ihren Kindern zusammen mit dem DRK-Personal der Villa Kinderglück zu einem Abschiedsfest im Tiergehege. Gerührt waren Mitarbeiter und Eltern, als sie sich gegenseitig Geschenke übergaben, um danke zu sagen. Manche Eltern hatten bereits das dritte Kind in dem Kindergarten zur Betreuung, der nun schließen wird.

Die enge Verbundenheit zeigte sich bei vielen Eltern, die nun ihre Kinder in andere Kitas bringen werden. Über Jahre hatten die Eltern Spenden auf ein Konto eingezahlt, um Sanierungsarbeiten an der Villa zu bezahlen oder Spielgeräte zu kaufen. Weil noch Geld übrig blieb, waren sich alle einig, ein Abschiedsfest zu organisieren und 500 Euro an das Tiergehege zu spenden.

Die Spende soll in die Sanierung der zwei Wildvogel-Volieren fließen. Kita-Leiterin Mandy Weihermüller übergab zusammen mit den Eltern Matthias Graf, Annette Wurdack und Eric Fleischmann, den Spendenscheck an Michael Roth.