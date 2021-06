Zeulenroda: Arbeitseinsatz am Waldstadion

Zeulenroda. Spielfeldumrandung wird erneuert.

Unansehnliche ist die Barriere als Begrenzung für die Zuschauer auf dem unteren Platz im Waldstadion. Der Zahn der Zeit hat so sehr an der Spielfeldumrandung genagt, dass man sich beim Auflehnen auf diese verletzen oder Sachen beschädigen kann.

Nun soll dem unbefriedigendem Zustand Abhilfe geschaffen und mit einem Arbeitseinsatz der Fußballer die Außenanlagen auf Vordermann gebracht werden. Der Barrierebereich soll abgeschliffen und mit neuer Farbe versehen werden. Ausführen sollen die Arbeiten Spieler, Trainer und Betreuer, die in coronafreien Zeiten die Spielfläche für Training und Wettkampf nutzen. Am Freitag (4. Juni) ab 14 Uhr soll es losgehen und am Samstag ab 10 Uhr weiter. Die Arbeiten finden alle im Freien statt und unter Einhaltung sämtlicher Hygiene- und Abstandsregeln. Günstig wäre es, wenn jeder Helfer am Freitag einen Winkelschleifer mitbringt.