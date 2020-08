Zeulenroda: Boxer Fred Triebe ist tot

Mit großer Trauer erfuhren die Sportfreunde der Region vom Ableben des früheren Boxers Fred Triebe. Mit ihm verlieren sie einen Sportsmann, Kameraden und Freund, der dem Boxsport auch nach seiner aktiven Zeit treu geblieben ist und wegen seiner lustigen Art ein gerngesehener Gast war, heißt es in einer Mitteilung seiner Weggefährten.

In den Anfängen der Boxertreffen unterstützte Triebe finanziell und mit Sachspenden die Treffen und trug somit zu einem guten Gelingen bei. In Gedanken werde er bei den Treffen auch weiter dabei sein. Seine Freunde und Bekannten werden sich oft und gern an ihn erinnern und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Das Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, schreiben die Sportfreunde der ehemaligen BSG Aufbau Zeulenroda, Sektion Boxen.