Zeulenroda: Jugendliche fürs Handwerk begeistern

Zeulenroda. Bei Handwerkskammerprojekt in Zeulenroda haben junge Leute Liegestühle gebaut.

Erstmals hat die Handwerkskammer für Ostthüringen in der ersten Ferienwoche mit „Summer for Future“ (Sommer für die Zukunft) ein Projekt durchgeführt, das Schülerinnen und Schüler auf andere Art und Weise für das Handwerk interessieren und begeistern sollte.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im vergangenen Schuljahr zahlreiche Maßnahmen der beruflichen Orientierung nicht stattfinden. Um dennoch Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, mehr über die Chancen und Vorteile einer Ausbildung im Handwerk aufzuzeigen, entstand die Projektidee, dessen Schirmherrschaft Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übernommen hat.

Stolz auf die Ergebnisse

In den Bildungsstätten der Handwerkskammer für Ostthüringen hatten die Jugendlichen eine Woche lang die Gelegenheit, eigene Projekte in Workshops zu verwirklichen. In der Bildungsstätte in Zeulenroda entstanden beispielsweise unter Anleitung, passend zur Jahreszeit, Liegestühle, die die Jugendlichen schließlich mit nach Hause nehmen konnten.

Aber auch der Bau eines Longboards stand auf dem Programm, um in der restlichen Ferienzeit einfach mal über den Asphalt zu cruisen. Der Stolz über das mit den eigenen Händen Erschaffene war den Jugendlichen anzusehen.

Handwerksunternehmen der Region besucht

An Tag vier stand der Besuch in Handwerksunternehmen der Region auf dem Programm.

So besuchten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise die Laremo GmbH in Langenwetzendorf, das Autohaus Warmuth in Triebes, die Zimmerei Beyer in Dittersdorf und das Neuform Türenwerk in Zeulenroda.

Die jungen Leute waren wirklich erstaunt, wie vielseitig, spannend und innovativ Handwerk sein kann.

Den Abschluss der Projektwoche bildete ein Zukunftstag, an dem verschiedene Projektarbeiten vorgestellt wurden und die Jugendlichen über ihre Erfahrungen berichteten.

Berufsberater geben Tipps für Bewerbung

Darüber hinaus zeigte die Berufsberatung der Agentur für Arbeit ihre Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten und gab jede Menge Tipps für die richtige Bewerbung und Praktikumssuche.

Außerdem stand das Beraterteam der Handwerkskammer für Ostthüringen mit Informationen zu Fragen rund um die duale Berufsausbildung und die Karrieremöglichkeiten im Handwerk sowie einen gelingenden Ausbildungsstart den Jugendlichen Rede und Antwort.

Von Seiten der Handwerkskammer wird eingeschätzt, dass der Auftakt des Pilotprojektes „Summer for Future“ überaus gelungen war. In der letzten Ferienwoche soll die Aktion deshalb auch fortgesetzt werden, informieren die Organisatoren abschließend.