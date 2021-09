In Zeulenroda-Triebes wird gebaut.

Zeulenroda-Triebes: Ampeln an zwei Baustellen

Zeulenroda-Triebes. In Zeulenroda-Triebes werden in der kommenden Woche zwei Straßen ausgebessert.

Durch das Landesamt für Bau und Verkehr wird in Zeulenroda-Triebes von Montag, 6. September, bis Freitag, 10. September, in der Pausaer Straße – nach dem Abzweig in Richtung Pöllwitz – der Straßenbelag erneuert. Die Verkehrsregelung erfolgt durch eine Ampel, heißt es.

Im gleichen Zeitraum werden ebenfalls Bitumenarbeiten an der Einmündung Märienstraße/Krötenbachgrund durchgeführt. Auch hier werde der Verkehr durch eine Ampel geregelt.